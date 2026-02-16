Incendio destruyó una casa en Ituzaingó

Lunes, 16 de febrero de 2026

En el lugar trabajaron dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Ituzaingó con sus unidades de guardia. Realizaron tareas de control y enfriamiento en la zona afectada.



Un incendio destruyó por completo una vivienda en la zona de Rincón Santa María, en la ciudad de Ituzaingó. El hecho ocurrió el domingo 15 y quedó registrado en un video que comenzó a circular con rapidez en redes sociales.



En las imágenes se observó cómo el fuego avanzó sin control y envolvió la estructura de la casa en pocos minutos. Durante la filmación se escuchó al menos una fuerte explosión que, según las primeras versiones, podría haber sido provocada por una garrafa.



Hasta el momento no se difundió información oficial sobre personas heridas, las causas que dieron origen al fuego ni posibles daños en viviendas linderas.