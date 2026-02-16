Boca empató con Platense: Paredes pidió el cambio Lunes, 16 de febrero de 2026 Sobre el final del encuentro, Leandro Paredes pidió el cambio. Ya en el banco, el equipo médico le colocó una compresa con hielo.

Los primeros minutos mostraron a Boca con vocación ofensiva, pero sin profundidad. El control de la pelota era absoluto, pero Platense se acomodó bien atrás, esperando paciente para salir de contragolpe. La estrategia visitante estuvo a punto de dar frutos al minuto 10, cuando una desatención defensiva del Xeneize le regaló la chance más clara del partido a Saborido.



El delantero recibió una bajada de Franco Zapiola, se sacó de encima a Lautaro Di Lollo con gran habilidad y definió de zurda, pero el poste le negó el grito de gol que hubiera encendido la tarde en Vicente López.



El elenco de Úbeda intentó reaccionar y al cuarto de hora Williams Alarcón tuvo su oportunidad. El chileno recuperó en campo rival y se animó con un remate de media distancia que Matías Borgogno, figura del primer tiempo, contuvo con seguridad abajo. El arquero de Platense se fue convirtiendo en una muralla infranqueable para las escasas llegadas del equipo local.



Sobre la media hora, el partido tuvo su momento de mayor polémica. Un centro al área terminó impactando en el codo de Juan Barinaga, y todo Platense reclamó penal con vehemencia. El árbitro Zunino esperó el llamado del VAR, pero tras la revisión, la acción fue desestimada.



Amarfil probó desde lejos minutos después, aprovechando un mal retroceso de la defensa xeneize, pero su remate se fue desviado. Boca no encontraba los caminos y la desesperación comenzaba a notarse en las tribunas.



La jugada más clara del Xeneize llegó sobre el final del primer tiempo. Al minuto 32, Ángel Romero sacó un centro milimétrico que encontró la cabeza de Lucas Janson en el área chica. El delantero conectó de manera perfecta, pero nuevamente apareció Borgogno con una reacción espectacular para mantener su valla invicta.



Sobre el final de la primera mitad, Di Lollo fue amonestado tras una fuerte entrada sobre Juan Ignacio Saborido, convirtiéndose en el primer jugador de Boca en ver la amarilla. El árbitro Sebastián Zunino comenzó a ser protagonista con decisiones que no conformaron a ninguno de los dos equipos.



Segunda mitad



Apenas comenzado el complemento, Lucas Janson tuvo la más clara del partido tras un grosero error de Amarfil, que tocó atrás y regaló la pelota. El delantero xeneize controló y remató de frente, pero Borgogno se convirtió en figura al tapar el mano a mano con una gran intervención.



La falta de efectividad encendió las alarmas en el banco local. Ubeda no esperó y a los 14 minutos del ST movió el tablero: sacó a Janson para dar ingreso a Tomás Aranda, buscando más profundidad por las bandas.



Por su parte, Platense respondió con un doble cambio a los 15", cuando Martín Barrios y Tomás Nasif reemplazaron a Amarfil y Heredia, apuntalando la defensa tras el susto inicial.



El entrenador de Boca insistió y a los 20 minutos sacó la artillería pesada: Edinson Cavani ingresó por Merentiel, acompañado de Weigandt y Gelini, que reemplazaron a Barinaga y Romero. El triple cambio casi da resultado de inmediato: un minuto después, Gelini conectó un potente cabezazo que se fue por arriba del travesaño.



A los 23", Cavani rozó la gloria. El Matador se filtró entre la defensa visitante —en una jugada donde su posición generó dudas—, recibió un pase en profundidad y picó la pelota sobre Borgogno, pero su remate careció de potencia y fue despejado milagrosamente sobre la línea.



Platense también movió sus piezas sobre el final: a los 33" entraron Dalmasso y Retamar por Zapiola y Mainero. Boca hizo su último intento con el ingreso de Milton Delgado por Paredes a los 38", pero el tanto no llegó.



El Xeneize sigue sin poder convertir en casa y deberá replantearse la estrategia ofensiva de cara a los próximos compromisos. Platense, en tanto, celebra un punto de oro conseguido en una de las plazas más difíciles del fútbol argentino.



Titulares



Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.



Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil, Guido Mainero, Franco Zapiola; Juan Gauto y Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.



