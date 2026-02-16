Tres incendios en un día: intensa labor de Bomberos

Lunes, 16 de febrero de 2026

Dotaciones intervinieron en un comercio, un basural y un descampado. No hubo heridos y los daños fueron acotados.



El Cuerpo de Bomberos de la Capital tuvo ayer una jornada de alta demanda, con tres intervenciones en menos de diez horas por distintos focos ígneos registrados en la ciudad.



Las actuaciones estuvieron a cargo del Cuartel 397, que acudió a los llamados tras alertas ingresadas al sistema de emergencias 911.





Fuego en un comercio del centro



El primer incidente se reportó a las 6:50 en un local ubicado en Mendoza 632, donde se originó un principio de incendio en una estructura comercial.



La rápida respuesta de los bomberos permitió controlar las llamas en pocos minutos y evitar su propagación. Como resultado, los daños materiales fueron mínimos y no se registraron personas lesionadas.



Incendio en un basural



Por la tarde, a las 15:20, una dotación fue convocada a la zona de Tilcara y Ex Vía por un foco activo en un basural.



El personal trabajó para sofocar el fuego y evitar que se extendiera a sectores cercanos, en una jornada marcada por altas temperaturas que favorecen este tipo de episodios.



Pastizales en llamas en un descampado



Cuarenta minutos después, a las 16:00, los bomberos volvieron a salir por la quema de pastizales en un terreno ubicado en Viedma al 2042.



El operativo permitió extinguir el incendio sin que alcanzara viviendas lindantes. Tampoco hubo heridos ni evacuaciones.



Desde el cuartel recordaron la importancia de evitar la quema de residuos y alertar de inmediato al 911 ante la presencia de humo o fuego, especialmente en días de calor y sequedad, cuando el riesgo de propagación es mayor.