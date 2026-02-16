Policías rechazan suba del 6% y anuncian acampe en Viedma

Lunes, 16 de febrero de 2026

Reclaman salario inicial de $1,8 millón. El Gobierno ofreció 6% en cuotas. Habrá protesta frente a Casa de Gobierno.



El conflicto salarial en las fuerzas de seguridad de Río Negro escaló el fin de semana tras el rechazo al aumento oficial y el anuncio de un acampe por tiempo indeterminado en Viedma. El reclamo incluye a policías y penitenciarios, que exigen un haber inicial de $1.800.000 y advierten sobre una crisis social en el sector.



La tensión se da en un contexto marcado por recientes protestas policiales en Santa Fe, que derivaron en una recomposición salarial en esa provincia.



Qué reclaman policías y penitenciarios



El Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario de Río Negro presentó un petitorio en General Roca y convocó a movilizarse este miércoles hacia la capital provincial.



El planteo central es elevar el salario inicial a $1.800.000, cifra que consideran necesaria para cubrir el costo de vida actual. Además, solicitan una audiencia con el gobernador Alberto Weretilneck.



Entre los puntos más sensibles, referentes del sector advirtieron sobre dificultades para afrontar alquileres y garantizar necesidades básicas, situación que —afirman— afecta tanto a personal en actividad como retirados.



El aumento que ofreció el Gobierno



Desde el Ministerio de Seguridad provincial informaron que en febrero se otorgó una mejora del 6,79%, compuesta por la actualización por inflación (5,2%) más un adicional específico del 1,5%.



Con ese esquema, el haber inicial para el personal de seguridad se ubica en $1.417.366. El incremento también alcanza a retirados y pensionadas.



Además, se dispuso:



Una suma fija no remunerativa de $250.000, pagadera en dos cuotas.



Un adicional del 6% para policías y penitenciarios, a liquidarse en cuatro tramos mensuales del 1,5%.



Un aumento del 100% en la ayuda escolar (hasta $80.000 por hijo y $160.000 en caso de discapacidad).



El Ejecutivo explicó que la actualización salarial seguirá atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), con una nueva revisión prevista para mayo.



Acampe y posible escalada



El Consejo confirmó que instalará un acampe frente a la Casa de Gobierno en Viedma hasta obtener respuestas concretas.



También inició contactos con la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR) para coordinar acciones conjuntas con otros sectores estatales.



Si no hay una instancia de diálogo en los próximos días, el conflicto podría profundizarse y sumar presión política en la provincia, en un escenario donde las demandas salariales de las fuerzas de seguridad comienzan a replicarse en distintos distritos del país.



