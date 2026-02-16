Cayó el consumo de la carne y tocó su piso en 20 años

Lunes, 16 de febrero de 2026

La venta de carne vacuna bajó en enero y el consumo per cápita fue el más bajo en dos décadas, con fuerte suba de precios.

El consumo de carne vacuna en Argentina inició 2026 con una fuerte retracción. En enero, las ventas cayeron 13% interanual y el consumo por habitante se ubicó en el nivel más bajo de los últimos 20 años.



El dato surge del último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), que también advirtió sobre menor producción y subas sostenidas en los precios al consumidor.



Consumo en mínimos históricos



El consumo aparente per cápita promedió 47,9 kilos por habitante al año en el promedio móvil de los últimos doce meses. La cifra representa una baja frente al mismo período de 2025 y consolida una tendencia descendente.



Se trata del registro más bajo en dos décadas, en un país históricamente identificado con el alto consumo de carne vacuna.



Menor faena y caída en la producción



En enero se faenaron 1,014 millones de cabezas, un 11,8% menos que un año atrás y 16,1% por debajo de diciembre, ajustado por días hábiles.



Como consecuencia, la producción totalizó 239 mil toneladas res con hueso, lo que implicó una caída interanual del 10%.



Desde Ciccra atribuyen la menor oferta a factores climáticos que afectaron el stock ganadero en los últimos años, entre ellos sequías prolongadas e inundaciones que impactaron en la preñez y en la cantidad de terneros.



Exportaciones firmes y menos carne en el mercado interno



En paralelo, las exportaciones mantuvieron un nivel relevante. En diciembre se vendieron al exterior 45,5 mil toneladas peso producto, con China como principal destino.



Si bien hubo una baja mensual, las mayores compras de Israel y Estados Unidos compensaron parcialmente la retracción en otros mercados.



El sostenimiento del frente exportador en un contexto de baja producción redujo la disponibilidad de carne para el mercado interno, presionando aún más sobre el consumo doméstico.



Fuerte suba de precios en carnicerías



El precio de la carne vacuna registró en enero un aumento mensual del 4,4% en el Gran Buenos Aires, mientras que la suba interanual alcanzó el 70,8%.



Entre los cortes más consumidos, el asado lideró los incrementos, seguido por cuadril, paleta y nalga. En promedio, el kilo de asado superó los $15.900.



El alza de precios superó ampliamente la inflación general interanual, lo que explica parte del deterioro en el poder de compra y la caída en el consumo.



Un cambio estructural en la mesa argentina



El inicio de 2026 muestra un escenario de menor producción, precios elevados y consumo en retroceso.



Si no se revierte la tendencia productiva ni se estabilizan los valores en mostrador, el mercado interno podría continuar en niveles históricamente bajos, modificando un patrón de consumo profundamente arraigado en la Argentina.