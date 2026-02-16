Imágenes satelitales exponen fuerte expansión nuclear de China

Lunes, 16 de febrero de 2026



Nuevas obras en complejos atómicos elevan la tensión global y el debate sobre control de armas.



El programa nuclear de China muestra una aceleración significativa tras la difusión de imágenes satelitales que evidencian ampliaciones en instalaciones estratégicas de la provincia de Sichuan, en el suroeste del país.



Los registros comparativos entre 2022 y 2026 revelan nuevas estructuras subterráneas, sistemas industriales y áreas de ensayo vinculadas al desarrollo de ojivas nucleares.



Obras en complejos clave



El análisis identifica movimientos en los sitios de Zitong y Pingtong, enclaves históricos asociados a la producción de componentes nucleares.



En Pingtong se observan reacondicionamientos en edificios con sistemas de ventilación de gran escala y sectores de alta seguridad. Especialistas sostienen que el diseño es compatible con plantas destinadas a fabricar núcleos metálicos de ojivas.



En Zitong, en tanto, las imágenes muestran nuevos búnkeres y áreas de contención que podrían destinarse a pruebas con explosivos de alta potencia, necesarias para perfeccionar mecanismos de implosión.







Cambio estratégico desde 2019



Expertos en inteligencia geoespacial señalaron que la modernización se aceleró a partir de 2019, en línea con la estrategia de consolidar a China como potencia global.



Aunque las imágenes no permiten determinar la cantidad exacta de armas producidas, sí evidencian una expansión de la infraestructura nuclear militar.



Estas instalaciones tienen su origen en el proyecto del “Tercer Frente”, impulsado en la década de 1960 para trasladar industrias estratégicas al interior montañoso del país.



Contexto internacional y tensión con EE.UU.



La expansión se produce en un escenario de debilitamiento de los tratados de control de armas y crecientes tensiones con Estados Unidos.



El Departamento de Defensa estadounidense estimó que China superó las 600 ojivas nucleares a fines de 2024 y podría acercarse a 1.000 hacia 2030.



Analistas advierten que la falta de diálogo estratégico incrementa la incertidumbre, especialmente ante un eventual conflicto en torno a Taiwán.



En este contexto, la evolución del programa nuclear chino se consolida como uno de los principales factores de preocupación en el equilibrio de poder global y podría reactivar negociaciones internacionales sobre limitación de armamento.



