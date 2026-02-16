Irán y EE.UU. retoman diálogo nuclear mañana en Ginebra

Lunes, 16 de febrero de 2026



Teherán confirmó una nueva ronda con Washington en Suiza. Buscan avanzar en el programa nuclear y sanciones.



El régimen de Irán confirmó que este martes se realizará en Ginebra una segunda ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos, en un intento por reencauzar el diálogo tras semanas de tensión.



El anuncio fue realizado por el viceministro de Exteriores iraní, Majid Takht-Ravanchi, quien sostuvo que “si se quiere un acuerdo, hay que centrarse en la cuestión nuclear” y afirmó que la posibilidad de entendimiento depende de la voluntad de Washington.



Qué está en discusión



Teherán dejó en claro que no aceptará un “enriquecimiento cero” de uranio, como planteó la Casa Blanca, al considerar esa exigencia una “línea roja” vinculada a sus derechos bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear.



Actualmente, Irán posee más de 400 kilos de uranio enriquecido al 60%, un nivel cercano al requerido para uso militar. Las autoridades iraníes señalaron que podrían evaluar reducciones o dilución del material si Estados Unidos levanta todas las sanciones económicas vigentes.



Sanciones y misiles, los puntos de fricción



Además del programa nuclear, Washington busca incluir en la negociación el desarrollo de misiles balísticos y el respaldo iraní a grupos armados en Medio Oriente.



Desde Teherán descartaron discutir su capacidad defensiva y remarcaron que los misiles forman parte de su estrategia de seguridad nacional.



Contexto de máxima tensión



Las conversaciones se retomaron el 6 de febrero con mediación de Omán, tras el conflicto de 12 días entre Irán e Israel que incluyó bombardeos estadounidenses sobre instalaciones nucleares iraníes.



El presidente Donald Trump reiteró que prioriza una salida diplomática, aunque advirtió que no descarta acciones militares si fracasa el diálogo. En paralelo, ordenó el envío de un segundo portaaviones a la región como señal de presión.



Ambas delegaciones calificaron el primer encuentro como “positivo”, aunque persisten diferencias clave.



La reunión del martes en Ginebra será determinante para medir si existe margen real para un nuevo acuerdo nuclear o si el conflicto vuelve a escalar en un año de fuerte inestabilidad regional.







