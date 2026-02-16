Portugal eleva a 16 años la edad mínima para usar redes sociales

Lunes, 16 de febrero de 2026



El Parlamento aprobó exigir permiso parental a menores de 16 para acceder a redes y plataformas digitales.



El Parlamento de Portugal dio media sanción a un proyecto que obliga a los menores de 16 años a contar con autorización de sus padres para usar redes sociales. La iniciativa busca reforzar la protección digital de niños y adolescentes y prevé multas millonarias para quienes incumplan.



La propuesta, impulsada por el Partido Social Demócrata, eleva la edad mínima de acceso autónomo de 13 a 16 años y establece mecanismos de verificación digital para evitar que los usuarios eludan las restricciones.



Cómo funcionará el control de edad



El texto establece que las plataformas deberán implementar sistemas de autenticación digital, ya sea simple o reforzada, para validar la edad del usuario.



Sin consentimiento parental, los menores no podrán crear ni gestionar cuentas en redes sociales. El objetivo central es reducir riesgos vinculados al uso temprano de entornos digitales, como la exposición a contenidos violentos o adictivos.





Multas de hasta 2 millones de euros



El proyecto contempla sanciones económicas significativas. Las empresas que no cumplan podrían enfrentar multas de hasta 2 millones de euros.



En el caso de particulares, las penalidades oscilarán entre 10.000 y 250.000 euros. La regulación no solo alcanza a redes sociales, sino también a plataformas de apuestas, videojuegos en línea y servicios para compartir imágenes y videos con restricción etaria.



Quedan excluidos los servicios de mensajería interpersonal.





Menos funciones adictivas



Entre las medidas complementarias, la norma propone limitar la reproducción automática de contenidos, restringir notificaciones no esenciales y bloquear herramientas que permitan generar imágenes o videos falsos.



El debate se da en un contexto de creciente preocupación europea por la salud mental adolescente y la seguridad en internet.





Un debate que se expande en Europa



La iniciativa portuguesa se suma a discusiones similares en otros países. En Francia, el presidente Emmanuel Macron respaldó una ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 15 años.



Informes de la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria, Ambiental y Laboral advirtieron sobre el impacto negativo de aplicaciones como TikTok, Snapchat e Instagram en la salud mental juvenil.



El proyecto portugués aún debe ser revisado en comisión antes de su votación definitiva. Si se aprueba, marcará un nuevo estándar en la regulación del acceso de menores a redes sociales en Europa.