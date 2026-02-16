Huelga de hambre agrava la salud de familiares de presos políticos

Lunes, 16 de febrero de 2026



Dos mujeres se descompensaron tras más de 30 horas sin comer frente a la sede policial Zona 7



La tensión crece en Caracas por el deterioro físico de familiares de presos políticos que mantienen una huelga de hambre frente al comando conocido como Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).



Al menos dos de las diez mujeres que iniciaron la protesta el sábado presentaron desmayos, vómitos y alteraciones en la presión arterial tras más de un día sin ingerir alimentos.



Complicaciones médicas y reclamo de liberación



Las manifestantes exigen la excarcelación de sus allegados, detenidos por razones políticas. Organizaciones que acompañan la protesta informaron que una de las mujeres se desvaneció en dos oportunidades, mientras otra sufrió cefaleas intensas y síntomas compatibles con deshidratación.



El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) indicó que la huelga superó las 30 horas y que el estado de salud de las participantes se vuelve cada vez más frágil.



En el lugar, las mujeres permanecen recostadas sobre colchonetas y bajo custodia policial. Carteles con la consigna “Libertad para todos” acompañan la vigilia.







Excarcelaciones parciales y tensión interna



Durante la madrugada del sábado fueron liberadas 17 personas que estaban detenidas en Zona 7. Sin embargo, los familiares consideran insuficiente la medida y reclaman la liberación total de quienes continúan privados de libertad.



En paralelo, trascendió que algunos detenidos también iniciaron una huelga de hambre dentro del recinto. Allegados denunciaron presuntas presiones para que abandonen la medida.



La dirigente opositora María Corina Machado se pronunció públicamente y expresó su respaldo al reclamo de los familiares.







Debate por la ley de amnistía



El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, había anunciado que las liberaciones se completarían tras la aprobación de una ley de amnistía que aún se encuentra en debate.



La votación fue postergada para la próxima semana, lo que mantiene la incertidumbre sobre la situación de los detenidos.



En paralelo, continúa el acampe de familiares frente a El Helicoide, centro de detención cuestionado por organismos de derechos humanos.



El desarrollo de la ley de amnistía y la evolución del estado de salud de las manifestantes serán determinantes en las próximas horas para un conflicto que mantiene en alerta a la oposición y a organizaciones humanitarias.



