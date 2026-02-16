Refuerzo en seguridad, obras y ordenamiento financiero

Lunes, 16 de febrero de 2026

El intendente detalló avances en monitoreo urbano, gestiones ambientales con el ICAA, nuevas propuestas educativas junto a la UNNE y un plan de obras para la Ruta 123. Aseguró normalizar la economía municipal tras recibir una deuda de 500 millones.



El intendente Víctor Cemborain, en comunicación con Cadena de Radios, brindó un panorama integral del estado de la Municipalidad y enumeró las principales acciones que su gestión lleva adelante en materia de seguridad, ambiente, educación, obras públicas y saneamiento financiero.



En el área de seguridad, confirmó que el sistema de monitoreo urbano está siendo fortalecido. Actualmente se encuentran en reparación 90 cámaras y se proyecta incorporar entre 30 y 40 equipos adicionales. No obstante, planteó que el control debería quedar en manos de la Policía, al considerar que el sistema municipal resulta “muy precario”. En ese sentido, indicó que existe coincidencia en mejorar el funcionamiento del servicio de emergencias 911.



En el plano ambiental, el jefe comunal informó que se realizan gestiones con el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) para optimizar el punto limpio y avanzar hacia una solución definitiva al depósito final de residuos. Explicó que el municipio trabajaba con un basural a cielo abierto que se encontraba colapsado, situación que comenzó a revertirse mediante la utilización de maquinaria de gran porte. Además, adelantó que una profesional evaluará técnicamente el lugar para evitar futuras complicaciones.



El miércoles, técnicos del ICAA estarán trabajando sobre el arroyo Las Garzas con el objetivo de gestionar ante Nación obras que prevengan nuevas inundaciones. También se realizará un estudio en la zona de la Ruta Provincial 123, donde históricamente se registran obstrucciones pese a las tareas de limpieza periódicas. Una ingeniera ambiental arribará el jueves para continuar con los trabajos pendientes.



En materia educativa, Cemborain confirmó gestiones con la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) para incorporar nuevas tecnicaturas y proyectar la apertura de un aula en 2027. Según explicó, las inscripciones podrían habilitarse en junio y diciembre. “No es un gasto, es una inversión a futuro para que las familias tengan un título”, afirmó.

Respecto al vínculo con el Concejo Deliberante, sostuvo que la mayoría de los proyectos —en un 90 por ciento— son aprobados por mayoría, dado que los ediles comprenden la delicada situación en la que fue recibida la comuna. En ese marco, se declaró la emergencia económica y administrativa para optimizar la prestación de servicios.



El intendente también describió el estado financiero heredado: una deuda cercana a los 500 millones de pesos, retenciones de AFIP por 135 millones y de la DGR por otros 150 millones. Señaló que fue necesario regularizar pagos esenciales, como la ART de los trabajadores. No obstante, aseguró que las cuentas se encuentran actualmente ordenadas y que no habrá dificultades para abonar los salarios a fin de mes.



En cuanto a infraestructura, anunció el recapado de la Ruta 123 previsto para abril, la instalación de 2.000 metros de iluminación y la construcción de tres kilómetros de avenida desde calle Baigorria hasta la conexión con la Ruta 123. Estas obras se concretarán tras gestiones con el gobernador Juan Pablo Valdés, quien, según destacó, respondió favorablemente al pedido.



Finalmente, detalló que se avanza en la ampliación del cementerio municipal, que se encontraba colapsado, con la construcción inicial de diez nuevos nichos, y en la recuperación del parque automotor. También subrayó que actualmente se retiran alrededor de 100 camiones de residuos por día, luego de tres meses sin una limpieza adecuada. “La ciudad estaba extremadamente sucia. Hoy todos están abocados a la limpieza”, expresó.



En ese contexto, confirmó la separación del secretario de Obras por incumplimientos en los lineamientos de gestión. “El trabajo tiene que ser prolijo y eficiente; si no es así, se tiene que ir. No hay alternativas”, concluyó.



R: Gladis Lencina