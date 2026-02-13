Detuvieron al motochorro que atacó a una mujer días atrás

Viernes, 13 de febrero de 2026

La Policía logró la detención de dos individuos a bordo de motocicletas en las inmediaciones de la Plaza Mercosur. Uno de los demorados coincide con las características físicas y del rodado implicados en un reciente delito de arrebato.



En un operativo de prevención realizado ayer, personal policial logró la detención de dos individuos a bordo de motocicletas en las inmediaciones de la Plaza Mercosur. Las averiguaciones posteriores revelaron que uno de los demorados coincide con las características físicas y del rodado implicados

Uno de los presuntos implicados en el violento arrebato ocurrido días atrás en el barrio La Rosada de la ciudad de Corrientes fue detenido este jueves. El sospechoso fue demorado junto a otro hombre durante un operativo de prevención realizado en la plaza Mercosur.



El hecho inicial se registró cerca de las 8, cuando los agentes observaron a los dos sujetos en actitud sospechosa. Tras proceder a la demora e identificación, se estableció que uno de ellos estaría vinculado al robo de un teléfono celular ocurrido días atrás sobre calle Jujuy, a la altura del 700, en el Barrio La Rosada.



Además, se constató que ambos individuos cuentan con antecedentes policiales por otros delitos cometidos anteriormente.



Como resultado del procedimiento, los dos demorados fueron trasladados a la Comisaría Décimo Octava para continuar con las diligencias correspondientes al caso. Las motocicletas incautadas, una Honda Wave y una Honda Tornado, también fueron puestas a disposición de la justicia.