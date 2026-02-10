Inicio de clase con inscripción abierta y cursillo de adaptación

En diálogo con el Móvil de Cadena de Radios, Fabián Hamm, rector del Colegio General San Martín, confirmó que la institución se encuentra en condiciones para iniciar el ciclo lectivo, con las inscripciones en marcha y tareas de mantenimieto.



El profesor Fabián Hamm, rector del Colegio General San Martín, brindó detalles en diálogo con el Móvil de Cadena de Radios sobre la matrícula, los trabajos de mantenimiento y la organización académica para el nuevo ciclo.



El directivo señaló que en los últimos días se registró una importante afluencia de alumnos y familias que se acercaron para interiorizarse sobre el funcionamiento del colegio y los distintos espacios académicos. En ese marco, adelantó que se está organizando la primera reunión nacional del año, en paralelo con el proceso de inscripción.



En relación al estado edilicio, Hamm explicó que personal de limpieza, mantenimiento e infraestructura escolar viene trabajando desde la semana pasada para acondicionar el edificio. Las tareas incluyeron limpieza general, corte de pasto y arreglos menores, principalmente en cañerías de agua, propias de un edificio histórico que requiere adecuaciones periódicas.



Asimismo, se refirió a una obra que había generado debate el año pasado, indicando que se encuentra en su etapa final. Detalló que ya están concluidos los trabajos externos, el cableado, el cubículo y el sistema de refrigeración del equipamiento, restando únicamente la conexión a la red eléctrica para su puesta en funcionamiento.



En cuanto a la matrícula, el rector informó que el colegio cuenta con aproximadamente 1.300 estudiantes. Precisó que unos 160 alumnos finalizaron materias en diciembre, mientras que otros deberán rendir en el turno de febrero. Respecto al ingreso a primer año, aseguró que la demanda está cubierta.



Por último, Hamm adelantó que se realizarán reuniones con jefes de departamento para la planificación institucional y encuentros del espacio de Entrevista y Tutoría (EST) destinados a alumnos de primer año, que incluyen un cursillo de adaptación con contenidos de Matemática, Lengua, Inglés y Educación. Además, indicó que a partir del día 19 comenzarán las mesas de examen, iniciándose así la normalización plena de la actividad escolar.



