El planeamiento y la investigación como ejes para mejorar los aprendizajes

Lunes, 9 de febrero de 2026

El director de Planeamiento e Investigación Educativa del Ministerio de Educación, Julio Simonit destacó las líneas de trabajo que se impulsan en la provincia para fortalecer la alfabetización, el rendimiento académico y la toma de decisiones.



Desde mediados de febrero y hasta la primera semana de abril, el Ministerio de Educación desarrollará una serie de propuestas en distintos espacios públicos, que luego continuarán con una línea de trabajo territorial articulada con las escuelas.



Una de las principales líneas de acción es “Aprender y Comprender”, una instancia de formación docente que incluye materiales de adecuación y estrategias orientadas a facilitar la lectura y el abordaje de las evaluaciones junto a estudiantes de diferentes niveles. Esta propuesta busca fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial énfasis en la comprensión lectora.



Asimismo, se presentará la línea de transformación de la educación secundaria, con foco en el fortalecimiento institucional y el acompañamiento a todos los actores del sistema educativo. En este marco, se priorizará el trabajo en áreas donde los estudiantes suelen presentar mayores dificultades, como Lengua, Matemática y Lengua Extranjera, con el objetivo de que puedan alcanzar las metas nacionales y acreditar los espacios curriculares con aprendizajes significativos.



Otra acción relevante estará dirigida a estudiantes beneficiarios de la beca PROGRESAR, quienes recibirán acompañamiento pedagógico y monitoreo para favorecer el aprendizaje de los contenidos curriculares.



Por medio de la Subsecretaría de Contenidos Audiovisuales, también se impulsará una serie de talleres —como fotografía y podcast— destinados a fomentar la creatividad y el uso de herramientas digitales en las aulas.



Además, se pondrá a disposición un repositorio con más de 200 publicaciones del Ministerio de Educación, junto a programas prioritarios para los niveles Inicial, Primario y Secundario. Estas propuestas están pensadas para que las instituciones educativas, especialmente los equipos directivos, puedan organizar su agenda de gestión en función de lineamientos pedagógicos claros.



Las acciones forman parte de programas nacionales considerados irrenunciables, que ya han permitido superar varios de los objetivos planteados el año pasado. No obstante, se remarcó la necesidad de continuar fortaleciendo la lectura y la comprensión de textos como un eje transversal, que no debe limitarse al área de Lengua y que requiere del acompañamiento activo de las familias.



En este sentido, seguirá vigente la campaña “Corrientes lee: un libro más en el hogar”, que promueve la lectura compartida en espacios públicos y familiares. La experiencia demuestra que, en estos ámbitos, las familias se acercan y participan activamente, incluso sin contar previamente con materiales específicos.



Estas iniciativas se inscriben en las acciones de verano y en las agendas pedagógicas que proyectan su continuidad durante 2026, en el marco de las políticas educativas impulsadas por el Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán.