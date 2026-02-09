Trasladan el Punto de Atención SUBE en Corrientes Capital

Lunes, 9 de febrero de 2026



El Municipio de la ciudad de Corrientes informó que el Punto de Atención SUBE que funcionaba en el Palacio Municipal fue trasladado a una nueva ubicación. Desde ahora, los beneficiarios deberán dirigirse a la Subsecretaría de Transporte.



De acuerdo a lo comunicado oficialmente, la atención se brindará de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 en la Subsecretaría de Transporte ubicada en calle Belgrano 2157.



El cambio busca optimizar la atención y centralizar las gestiones vinculadas al sistema SUBE en un espacio específico para usuarios del transporte público.





Se trata de una medida que busca brindar mejor atención a los usuarios, donde podrán realizar diferentes consultas como activar cualquier beneficio que sea por primera vez o asesoramiento sobre cómo tramitar una tarjeta SUBE.



En estas nuevas oficinas, los usuarios del transporte público contarán con un espacio físico climatizado, adaptado para una mejor atención, en especial para los adultos mayores.



Vale recordar que los usuarios también tienen disponible las Terminales Automáticas SUBE (TAS) dispuestas en diferentes puntos de la ciudad, para la actualización de beneficios o acreditar cargas.





UBICACIÓN DE LAS TERMINALES AUTOMÁTICAS SUBE (TAS)



ACOR - Av. La Paz 2440

Aeropuerto Internacional de Corrientes - Ruta 12

Caja Municipal de Préstamos - Brasil 1274

Facultad de Derecho UNNE - Campus - Av. Libertad 5460

Casa del Bicentenario - Caracas 3400

CIC del Barrio Anahí - Cristo Obrero 360

Delegación Municipal del barrio 17 de Agosto – Av. Perón 5650

Delegación Municipal del barrio Bañado Norte - Vélez Sarsfield y Spano

Delegación Municipal del barrio Dr. Nicolini – Lavalle 1200 local 8

Delegación Municipal del barrio Galván - Díaz de Vivar 2401

Delegación Municipal del barrio Güemes - Darragueira 1888

Delegación Municipal del barrio Madariaga - Av. Raúl Alfonsín al 3800

Delegación Municipal del barrio Molina Punta - Las Margaritas y José Negro

Delegación Municipal del barrio Pirayuí - Av. Cuba 5900

Delegación Municipal del barrio Ponce - Álvarez y Moresi

Delegación Municipal del barrio San Martín - Lavalle al 1200

Delegación Municipal del barrio Santa María - Plaza Los Constituyentes

Plaza Vera (COM) - Agustín González y San Juan

Puerto - Av. Costanera y La Rioja

SAPS Barrio Nuevo - Túpac Amaru y Ramos Mejía

SAPS Güemes - Gascón 1962

SAPS San Marcos - Roque Pérez y Av. Maipú

SAPS Santa Catalina - Dimotta y Ramón Sixto Rios

SAPS Santa Marta - J. R Vidal al sur

SAPS Virgen de los Dolores - Gutnisky y Montes de Oca

Subsecretaría de Transporte - Belgrano 2157

SUM del barrio Esperanza - Calle 763 y Revidatti

Terminal de Ómnibus - Av. Maipú 2500