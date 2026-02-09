El Arzobispado de Corrientes aclaró sobre el casamiento de una pareja trans

Lunes, 9 de febrero de 2026

La Iglesia local emitió un comunicado sobre una boda celebrada en una parroquia capitalina y anunció actuaciones canónicas de oficio.



El Arzobispado de Corrientes difundió un comunicado oficial para fijar su posición institucional luego del casamiento de una pareja trans realizado en enero en una iglesia de la capital provincial.



El pronunciamiento busca aclarar los requisitos que establece el Derecho Canónico para la validez y licitud del sacramento del matrimonio, tras la repercusión pública que generó la ceremonia.



Aclaraciones sobre el matrimonio canónico



En el texto, la arquidiócesis remarcó que el matrimonio cristiano, en cuanto sacramento, exige el cumplimiento de condiciones esenciales previstas por la normativa eclesiástica.



Advirtió que la omisión de estos requisitos no solo afecta el sentido del sacramento, sino que también puede generar confusión entre los fieles y en la comunidad católica en general.



Actuaciones de oficio y revisión del caso



Según informó el Arzobispado, el arzobispo resolvió actuar de oficio luego de realizar las consultas correspondientes, tal como lo prevé el Derecho Canónico.



El comunicado indicó además que en la sede arzobispal no se recibió la documentación eclesiástica necesaria para el tratamiento formal del caso, lo que dio lugar a advertencias y a la evaluación de eventuales medidas disciplinarias.



El testimonio previo de una de las protagonistas



Días antes de la publicación del comunicado, Solange Ayala, una de las personas que contrajo matrimonio, expresó que la ceremonia fue vivida como un momento significativo y sostuvo que el trámite se realizó de manera similar al de cualquier pareja, con reuniones previas y diálogo con el sacerdote interviniente.



Una postura institucional con proyección



El pronunciamiento concluye reafirmando el compromiso de la Iglesia de acompañar a las personas, enmarcando ese acompañamiento en la fidelidad al Evangelio, la doctrina y el orden jurídico canónico.



Desde el Arzobispado señalaron que las actuaciones permitirán clarificar procedimientos futuros y evitar situaciones similares, en un contexto de creciente debate social y religioso.



