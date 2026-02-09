La reforma laboral del Gobierno nacional implica un retroceso en derechos históricos

Lunes, 9 de febrero de 2026

La senadora provincial Celeste Ascúa cuestionó el proyecto impulsado por Javier Milei, pidió a los legisladores correntinos que no lo acompañen y advirtió sobre artículos que, según afirmó, perjudican directamente a los trabajadores.





La senadora provincial Celeste Ascúa manifestó su fuerte preocupación por el proyecto de reforma laboral promovido por el Gobierno nacional y sostuvo que la iniciativa representa un grave retroceso en materia de derechos laborales, al poner en riesgo conquistas sociales alcanzadas a lo largo de décadas.



En declaraciones a Cadena de Radios, la legisladora consideró que desde el inicio de la actual gestión presidencial se observa un avance sostenido sobre derechos adquiridos. “Más allá de que podamos coincidir en la necesidad de actualizar normas laborales, esta propuesta no está pensada para proteger a los trabajadores”, señaló.



Ascúa remarcó que la reforma no garantizará los resultados que el Ejecutivo nacional promete y afirmó que el desarrollo económico y la generación de empleo requieren condiciones macroeconómicas estables. En ese marco, instó a los representantes de Corrientes en el Congreso a no respaldar el proyecto durante su tratamiento legislativo.



Desde el bloque de Unión por la Patria, la senadora también cuestionó la forma en que se impulsan y defienden las iniciativas oficiales. Según indicó, existen falencias en el respeto a los procedimientos parlamentarios y a los mecanismos destinados a resguardar a la ciudadanía frente al impacto de las leyes. “No se respetan los reglamentos ni las instancias necesarias para un debate serio”, expresó.



Asimismo, criticó la actitud del Gobierno nacional frente a los reclamos vinculados al área de discapacidad. “La Justicia ha intimado al Ejecutivo a atender la realidad de las personas con discapacidad, pero aun así se avanzó con recortes, pese a las manifestaciones en contra”, afirmó, y sostuvo que el voto es la principal herramienta para frenar estas políticas.



Finalmente, Ascúa advirtió que muchos trabajadores no cuentan con el tiempo ni los recursos para analizar en detalle un proyecto de esta magnitud y puso el foco en algunos artículos que generan especial preocupación. Como ejemplo, mencionó el artículo 105, que habilita el pago de salarios en distintas modalidades. “Permitir sueldos en moneda extranjera, bonos o incluso trueque es un disparate y nos hace retroceder en la historia”, sostuvo.



“Plantean este proyecto como moderno, pero incluye disposiciones absurdas, como la posibilidad de que un trabajador deba anticipar una indemnización ante un eventual despido”, concluyó.



R: Gladis Lencina