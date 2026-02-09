Cada año de fortalece más la pasión por el Chamamé Auténtico

Lunes, 9 de febrero de 2026

La edición provincial N.º 57 del Festival del Auténtico Chamamé Tradicional y N.º 21 de carácter nacional, se desarrolló en el anfiteatro Eustaquio Miño y en el escenario Tito Miqueri.



El pueblo de Mburucuyá, en la provincia de Corrientes, ha vivido en los días 6, 7 y 8 de febrero jornadas a puro chamamé. Esa música que hoy es patrimonio inmaterial de la humanidad se ha expresado con innumerables reuniones en distintos puntos de la localidad.



Desde fogones, musiqueadas, enchamigadas y exposiciones, la identidad del correntino se reflejó en muchos de sus habitantes. Solo bastó la cordialidad, el silencio y la sonrisa del hombre que abraza a cada turista y coincidir en un solo sapucay, cuando llora la acordeona. Solo el susto de la cola de un tornado que había caído en esa localidad puso a pensar si se podría realizar una nueva edición, que transitó favorablemente.



Además de las presentaciones artísticas, tuvo como maestros de ceremonia a Silvia Ferreira, Diana Casco, Raúl Báez y Miguel Ángel Romero, entre otros. El lema central fue la conmemoración del centenario del natalicio de Salvador Miqueri. Este poeta y guitarrista mburucuyano nació el 15 de diciembre de 1926 y falleció el 20 de agosto de 2013.





En la primera jornada se presentó Mario Suárez, cantor solista nacido en Villaguay, provincia de Entre Ríos. No fue la primera vez que visitó suelo mburucuyano, ya que la primera fue en 1999 cuando integraba el conjunto Nostalgia Guaraní. Además de ofrecer una serie de títulos muy bien interpretados, la platea le regaló unos cuantos aplausos, inclusive cuando cantó Arrebol, homenajeando al cantor Gabino Chávez, desaparecido hace más de un año.



