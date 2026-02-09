Boca Unidos se baja del Provincial 2026 y prioriza su reorganización

Lunes, 9 de febrero de 2026

El club correntino desistió de jugar el Torneo Provincial 2026 pese a estar en los grupos y explicó que apunta al Federal A y a ordenar su estructura.

El Torneo Provincial de Clubes 2026 tendrá una ausencia inesperada. Boca Unidos confirmó que no participará del certamen de primera división, pese a haber sido invitado y ya estar incluido en la conformación oficial de las zonas.



La decisión fue comunicada por el Departamento de Fútbol del club capitalino, que argumentó motivos deportivos e institucionales vinculados a la planificación de la temporada.



El comunicado oficial del club



Desde Boca Unidos señalaron que la determinación responde a una prioridad estratégica: avanzar en la reorganización interna y garantizar estándares de preparación acordes a su historia deportiva.



“La prioridad absoluta es la reorganización y la excelencia institucional. Primero debemos consolidar nuestras bases”, expresaron desde la entidad a través de un comunicado.





Federal A y calendario cargado



Uno de los ejes centrales de la decisión es la proximidad del Torneo Federal A, considerado el principal objetivo competitivo del club para 2026.



A eso se suman los compromisos en la Liga Correntina y los torneos organizados por la AFA, lo que implicaría afrontar una triple competencia en un calendario ajustado. Según el club, esa exigencia podría afectar el rendimiento del plantel profesional.







Reordenamiento de las divisiones formativas



Otro factor clave es el proceso de reestructuración de las divisiones formativas y la reserva, que se encuentra en marcha desde el recambio de autoridades en el área fútbol, ocurrido el 1 de febrero.



La dirigencia remarcó que cada competencia debe disputarse con un nivel de preparación acorde a las exigencias deportivas e institucionales del club.







Cuidado físico de los futbolistas



El comunicado también pone el foco en la integridad física de los jugadores, en especial de los juveniles. Desde Boca Unidos advirtieron que una sobrecarga de partidos en esta etapa de transición podría poner en riesgo la salud del plantel.



En ese sentido, remarcaron que evitar una agenda de alta intensidad forma parte de una política de cuidado y planificación a largo plazo.







Impacto en el Torneo Provincial



La Federación Correntina de Fútbol había confirmado la participación de 32 clubes y la conformación de ocho zonas. Boca Unidos integraba la Zona 1 junto a Lipton, Estrada y Hogar Hermanos, ambos de Bellavista.



Desde el club aseguraron que la decisión fue tomada con la antelación necesaria para que la Federación pueda reasignar la plaza a otra institución.



La baja de Boca Unidos reconfigura el escenario del Provincial 2026 y abre una vacante en el certamen. Mientras tanto, el club apuesta a llegar fortalecido al Federal A, con una estructura deportiva más ordenada y un plantel preparado para afrontar sus objetivos principales.



