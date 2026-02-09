Aplican un aumento del 10% a la carne desde esta semana

Lunes, 9 de febrero de 2026

Carnicerías aplican una suba del 10% en la carne vacuna, en un contexto de mayores costos y cambios en el consumo.

Desde esta semana rige un nuevo aumento del 10% en el precio de la carne vacuna, que lleva el valor promedio del kilo a alrededor de $14.000 en mostrador.



La suba se suma a otros incrementos recientes en alimentos básicos y vuelve a presionar sobre el bolsillo de los consumidores, en un período de baja demanda estacional.





Presión de costos y ventas en caída



Comerciantes del rubro advierten que sostener los precios resulta cada vez más difícil ante el aumento de los costos y la retracción del consumo, habitual durante los meses de verano.



Desde las carnicerías señalan que enero y febrero son los meses con menor movimiento, lo que obliga a ajustar márgenes y ofrecer promociones para mantener las ventas.





Cambios en los hábitos de compra



En este escenario, los consumidores comparan más precios y recorren distintos locales antes de comprar, priorizando opciones más económicas.



También se registra un crecimiento en el consumo de carne de cerdo, que presenta valores sensiblemente más bajos frente a los cortes vacunos tradicionales.





Exportaciones y efecto en el mercado interno



A nivel internacional, la decisión de Estados Unidos de ampliar la cuota de importación de carne argentina generó expectativa y debate en el sector.



El aumento del cupo exportable podría impactar en la oferta disponible para el mercado interno, un factor que los comerciantes observan con atención ante posibles nuevos ajustes.





Un escenario abierto para los próximos meses



Mientras el Gobierno destacó un repunte del consumo per cápita durante 2025, en el comercio minorista prevalece la cautela.



El comportamiento de los precios y la evolución de la demanda en las próximas semanas serán clave para definir si el aumento actual se consolida o da lugar a nuevos movimientos en el mercado de la carne.