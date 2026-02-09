Helada histórica con temperaturas más bajas que en la Antártida

Lunes, 9 de febrero de 2026

Una ola de frío extremo azota Nueva York, con térmicas récord y riesgo mortal para millones en el noreste de EE.UU.

Nueva York atraviesa una de las heladas más intensas de las últimas décadas. La ciudad registró temperaturas cercanas a los –16 °C y sensaciones térmicas de hasta –26 °C, valores inferiores a los medidos en sectores de la Antártida.



El fenómeno se extiende por gran parte del noreste de Estados Unidos y mantiene activas alertas por frío extremo para más de 43 millones de personas.



Un frío más intenso que en la Antártida



Mientras Nueva York enfrentaba su pico de frío, la estación McMurdo, en la Antártida, reportó alrededor de –6 °C. La diferencia se explicó por una potente masa de aire ártico que descendió desde Canadá y se desplazó hacia el sur.



En varias zonas del noreste estadounidense, las sensaciones térmicas alcanzaron valores cercanos a los –40 °C.



Advertencias y riesgo para la salud



Los servicios meteorológicos advirtieron que la exposición prolongada al aire libre puede provocar congelación de la piel en menos de 30 minutos. En regiones del norte del estado de Nueva York y de Nueva Inglaterra, los termómetros marcaron entre –29 y –34 °C.



Especialistas señalaron que se trata del período de frío más prolongado en más de una década y, en algunas áreas, el más severo en veinte años.



Impacto en la ciudad y asistencia social



En las últimas semanas, al menos 17 personas murieron en la ciudad tras permanecer a la intemperie, con varios casos confirmados de hipotermia. Ante esta situación, el gobierno local activó un operativo especial para asistir a personas sin hogar



La ciudad habilitó centros de calefacción en los cinco distritos y desplegó refugios móviles en zonas de alta circulación, con apoyo de equipos de asistencia comunitaria.



Cuándo llegará el alivio



Meteorólogos anticiparon una mejora gradual del clima. A partir de los próximos días, se espera un aumento progresivo de las temperaturas, con máximas cercanas a 0 °C hacia el inicio de la próxima semana.



Aunque el frío extremo comenzaría a ceder, las autoridades recomiendan mantener precauciones hasta que las condiciones se normalicen por completo.