Liberaron al menos a 35 presos políticos, según la ONG Foro Penal Lunes, 9 de febrero de 2026

Foro Penal confirmó 35 excarcelaciones en Venezuela ayer; hubo dirigentes opositores y persisten reclamos por libertad plena.

La ONG venezolana Foro Penal informó que al menos 35 presos políticos fueron excarcelados ayer. La organización aclaró que continúa verificando nuevos casos y notificando a familiares y equipos legales.



El anuncio fue realizado por su director, Alfredo Romero, quien señaló que cada liberación confirmada se comunica de manera individual para evitar errores y falsas expectativas.







Quiénes fueron liberados



Entre los excarcelados figuran dirigentes opositores vinculados a María Corina Machado, como Juan Pablo Guanipa, y su abogado, Perkins Rocha. También recuperaron la libertad Jesús Armas y Luis Tarbay.



Partidos políticos y familiares confirmaron además la salida de activistas como Aldo Rosso, Naomi Arnaudez, Albany Colmenares y Nikoll Arteaga, integrantes de Voluntad Popular y Vente Venezuela.







Reacción de la oposición



El Comando con Venezuela celebró las liberaciones, pero remarcó que el proceso está incompleto. “Faltan muchos por liberar”, expresaron, al reiterar el pedido de libertad para todos los detenidos por razones políticas.



El presidente electo, Edmundo González Urrutia, valoró las excarcelaciones y sostuvo que no se requiere una nueva ley para concretarlas. Sin embargo, advirtió que la mayoría de los liberados mantiene causas abiertas y restricciones judiciales.







Contexto del proceso



Las excarcelaciones se producen tras el anuncio del titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, sobre un proceso de liberación iniciado a comienzos de enero. Desde entonces, Foro Penal registró al menos 391 personas excarceladas.



La ONG mantiene un conteo de 687 personas que aún permanecen detenidas por motivos políticos en el país.





Reclamos por transparencia



Organizaciones de derechos humanos cuestionaron la falta de listados oficiales y denunciaron liberaciones fragmentadas. Espacio Público pidió facilitar la verificación independiente de la ONU y advirtió sobre el impacto en las familias.



En paralelo, el Parlamento debate una ley de amnistía que, según autoridades, podría ampliar las liberaciones en los próximos días.



El proceso sigue activo, pero persisten los reclamos por transparencia, cierre definitivo de causas y garantías de libertad plena para todos los detenidos por razones políticas.



