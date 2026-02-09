Ataque masivo de Rusia a la red eléctrica de Ucrania Lunes, 9 de febrero de 2026

Drones y misiles rusos golpearon infraestructura energética en varias regiones de Ucrania y forzaron apagones de emergencia.

Rusia lanzó un ataque coordinado con drones y misiles contra la infraestructura energética de Ucrania, lo que obligó a declarar alerta aérea nacional y a suspender el suministro eléctrico en amplias zonas del país. Las autoridades activaron cortes de emergencia mientras evalúan los daños.



La empresa estatal Ukrenergo informó que los trabajos de reparación comenzarán cuando las condiciones de seguridad lo permitan y pidió a la población seguir los comunicados oficiales.



Daños a centrales y apagones de emergencia



El Ministerio de Energía confirmó impactos en centrales térmicas clave, entre ellas Burshtynska y Dobrotvirska. Como consecuencia, se dejaron sin efecto los cronogramas habituales de cortes y se aplicaron restricciones extraordinarias para proteger el sistema.



Las autoridades aclararon que el restablecimiento será progresivo y dependerá de la evolución del frente de ataque.





Regiones afectadas y alerta aérea



En Volhynia se registraron daños a instalaciones críticas tras ataques con drones tipo Shahed. En Vinnytsia, misiles y drones provocaron explosiones y mantuvieron a la población bajo alerta durante horas.



La Fuerza Aérea ucraniana reportó actividad aérea hostil en Lviv, Ternópil, Rivne y otras regiones, con todo el país en alerta hasta la mañana.







Respuesta de emergencia en pleno invierno



El Ministerio del Interior desplegó operativos de asistencia ante las bajas temperaturas. Kiev cuenta con más de 1.300 puntos de “indestructibilidad”, con calefacción y generadores, que en las últimas 24 horas asistieron a miles de personas.



Además del apoyo material, equipos de psicólogos brindan contención a la población afectada por los bombardeos y el frío extremo.







Escenario político y próximos pasos



El presidente Volodimir Zelensky advirtió sobre la necesidad de mejorar la defensa aérea en zonas civiles y anticipó nuevas reuniones diplomáticas en busca de una salida al conflicto.



Mientras continúan los ataques a la red eléctrica en pleno invierno, Ucrania enfrenta el desafío de sostener servicios esenciales y avanzar en reparaciones bajo amenaza constante.







