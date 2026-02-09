Crisis energética en Cuba: sin combustible para aviación desde hoy

Lunes, 9 de febrero de 2026



El faltante de combustible aeronáutico afecta operaciones aéreas en Cuba y agrava la crisis energética y económica de la isla.



El Gobierno cubano informó a aerolíneas internacionales que, desde hoy, no podrá garantizar el suministro de combustible para aviación. La advertencia se produce en medio de un colapso energético que impacta en vuelos comerciales y en servicios clave.



Fuentes del sector confirmaron que la falta de JET-A1 obligará a reprogramaciones y eventuales cancelaciones, mientras se evalúan alternativas logísticas.







Sanciones y caída de suministros



El faltante se vincula a una orden ejecutiva de Estados Unidos que prevé aranceles a países que suministren petróleo a Cuba. La medida desincentivó envíos y aceleró el desabastecimiento.



La isla produce una porción limitada de su energía y depende de importaciones. En las últimas semanas, esos flujos se redujeron de forma marcada.







Impacto en la aviación y la economía



La imposibilidad de abastecer a los aeropuertos compromete la conectividad aérea y suma presión sobre el turismo, uno de los principales generadores de divisas.



A fines de 2025, el sector ya había registrado una caída significativa de visitantes y ahora enfrenta un escenario inédito con restricciones operativas.







Plan de emergencia interno



Ante la escasez, las autoridades activaron medidas de contingencia: reducción de jornadas laborales estatales, recortes en servicios públicos, limitaciones al transporte interprovincial y ajustes en el sistema de salud.



También se anunciaron cierres temporales de complejos turísticos por falta de combustible.







Antecedentes y alertas previas



En diciembre, aeropuertos de la red nacional ya habían advertido sobre la no disponibilidad de combustible aeronáutico, situación que entonces se resolvió de manera transitoria.



Especialistas en energía señalan que, sin nuevos envíos, la crisis podría profundizarse en las próximas semanas.







Qué puede pasar



Las aerolíneas aguardan definiciones sobre abastecimiento alternativo y cronogramas. Mientras tanto, el escenario anticipa más interrupciones y un impacto directo en la actividad económica y la movilidad regional.