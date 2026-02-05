La UNNE habilitó la segunda etapa de inscripciones

Miércoles, 4 de febrero de 2026

La Universidad Nacional del Nordeste abrió un nuevo período de inscripción en carreras de Chaco y Corrientes.

La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) puso en marcha la segunda etapa de inscripciones para el ciclo lectivo 2026. El nuevo período está destinado a aspirantes que buscan ingresar a carreras de grado y pregrado en facultades e institutos con sede en Chaco y Corrientes.



Esta instancia, que comenzó a fines de enero y se extiende durante febrero y marzo según la unidad académica, permite ampliar el acceso a la educación superior y cubrir vacantes en distintas propuestas formativas.



Facultades con inscripciones abiertas en febrero



En la Facultad de Ciencias Económicas, el segundo período se inició el 26 de enero y finaliza el 6 de febrero. En el mismo lapso, del 2 al 6 de febrero, se reciben inscripciones en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura.



La Facultad de Ingeniería abrió su convocatoria el 2 de febrero y la mantendrá vigente hasta el 10 del mismo mes, mientras que la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura extenderá el plazo hasta el 27 de febrero para todas sus carreras.



Ofertas específicas y sedes



La Facultad de Ciencias Veterinarias habilitó la inscripción únicamente para la Tecnicatura en Administración de Empresas, que se dicta en el Instituto de Administración de Empresas Agropecuarias de Curuzú Cuatiá. En este caso, el período se prolongará hasta el 6 de marzo.



En el Campus Resistencia, la Facultad de Humanidades abrirá su segunda etapa desde el 3 hasta el 10 de febrero. En tanto, la Facultad de Ciencias Agrarias ya completó su cronograma, que finalizó el 30 de enero.





Inscripciones en Derecho y propuestas posteriores



La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas abrirá un período especial del 2 al 30 de marzo para la carrera de Procuración. Más adelante, entre el 1 de junio y el 31 de julio, se habilitarán inscripciones para el Ciclo de Complementación de Notariado para Abogados, Martillero Público, Corredor de Comercio y diversas tecnicaturas en gestión pública.



Requisitos y modalidad del trámite



La inscripción se realiza de manera completamente virtual y exige los mismos requisitos que el primer período cerrado en diciembre de 2025. El trámite se gestiona a través del sistema SIU Guaraní o del sitio oficial de inscripciones de la UNNE.



La documentación obligatoria incluye DNI o pasaporte, foto tipo carnet, título secundario o constancia en trámite, constancia de materias adeudadas si correspondiera y carnet de vacunación con esquema actualizado. Todos los archivos tienen carácter de declaración jurada y serán verificados por cada unidad académica.





Próximos pasos para los ingresantes



Tras completar el trámite online, cada facultad confirmará la inscripción por correo electrónico. Además, algunas unidades académicas ya iniciaron cursillos de ambientación para acompañar a los ingresantes en su adaptación a la vida universitaria.



Para conocer el detalle de carreras y plazos, la UNNE recomienda consultar el apartado de inscripciones en su sitio web oficial.