La importancia de educar para una convivencia real

Martes, 3 de febrero de 2026

Gabriel Leiva, abogado con disminución visual, visitó el programa Cadena Inclusiva, donde compartió su historia de vida atravesada por la superación y el compromiso con la inclusión, y explicó su experiencia con la retinosis pigmentaria, una afección congénita, hereditaria y progresiva con la que convive desde hace más de 50 años.

Leiva destacó la necesidad de construir una sociedad más consciente, con ciudadanos comprometidos y mayor presencia de la discapacidad en la educación formal.



En sus declaraciones, Leiva explicó que su trabajo se centra principalmente en la persona ciega, aunque aclaró que su formación profesional le permite abordar la temática de la discapacidad de manera integral.



En ese marco, realizó una reflexión sobre la inclusión en la vida cotidiana y el rol que debe asumir la sociedad en su conjunto. Señaló que el verdadero desafío no pasa solo por pensar en ciudades accesibles, sino en ciudadanos empáticos y comprometidos. Al mismo tiempo, recordó avances logrados en años anteriores, como durante la gestión de Fabián Ríos en 2014, aunque advirtió que aún queda mucho camino por recorrer.



En ese sentido, subrayó la necesidad de incorporar contenidos vinculados a la discapacidad en la currícula escolar para fomentar la convivencia desde edades tempranas.



Por otra parte, Leiva remarcó que en la actualidad la discapacidad es mucho más visible que décadas atrás. Explicó que no se trata de un aumento en la cantidad de personas con discapacidad, sino de un cambio social que permite que ya no se oculten. “Los censos lo reflejan”, indicó, y sostuvo que este tipo de espacios y el trabajo constante de concientización brindan herramientas fundamentales para que las personas con discapacidad puedan integrarse y socializar plenamente.



R: Gladis Lencina