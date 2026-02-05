Hormaechea confirmó que avanzarán con el pago del 50% de la indemnización

Miércoles, 4 de febrero de 2026



El intendente de Goya, Mariano Hormaechea, dialogó con el móvil de Cadena de Radios y expresó su profunda preocupación ante el cierre de la empresa textil ALAL, una firma histórica para la ciudad que dejó sin trabajo a unos 60 empleados.



“Es una situación que nos alarma mucho. No se trata solamente de las familias que se quedan sin su fuente laboral, sino del impacto que genera en toda la comunidad, porque es una empresa muy importante dentro de la economía local”, señaló el jefe comunal.



Hormaechea comentó que se encuentra en contacto permanente con el gobernador de Corrientes y con la ministra de Industria, a quienes les trasladó el planteo realizado por los delegados gremiales de los trabajadores. En ese marco, indicó que desde el Gobierno provincial ya se realizaron gestiones ante Nación y que está prevista una audiencia el próximo 9 de febrero en Buenos Aires, en la que participará el gobernador y donde él también prevé estar presente.



El intendente explicó además que mantuvo reuniones con los empleados afectados y que, hasta el momento, no se había concretado la audiencia correspondiente en la Delegación de Trabajo. No obstante, confirmó que este miércoles se llevará adelante un encuentro clave para avanzar al menos con el pago del 50% de la indemnización.



“La empresa notificó los despidos junto con el compromiso de abonar ese porcentaje que establece la ley, pero los trabajadores lo vienen esperando desde diciembre. Están atravesando una situación muy angustiante y nos pidieron acelerar los tiempos. Finalmente se logró que mañana se realice esa audiencia”, precisó.



Por último, Hormaechea señaló que, según lo expresado por los responsables de la firma, la decisión de cerrar responde al actual contexto económico nacional y consideró que fue una medida inesperada. “La empresa venía cumpliendo con sus obligaciones, pagó aguinaldos, sueldos y vacaciones, e incluso el año pasado había incorporado maquinaria nueva. Por eso resulta difícil de entender este cierre tan repentino”, concluyó.



R: Gladis Lencina