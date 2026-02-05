Joven empresario murió tras chocar contra un camión

Un trágico episodio ocurrió en la localidad correntina de Curuzú Cuatiá tras confirmarse el fallecimiento de un joven de 27 años en un siniestro vial sobre la Ruta Nacional N° 119. La víctima, identificada como Elías, era un conocido empresario local.



El hecho se registró pasadas las 21:00 de ayer martes. Según los primeros informes y testimonios recogidos en el lugar, tanto el camión como la motocicleta circulaban en el mismo sentido de circulación.



​La tragedia se desencadenó cuando el joven intentó sobrepasar al vehículo de mayor porte. Al advertir que otro rodado avanzaba de frente en sentido contrario, el motociclista intentó retomar su carril de manera brusca, impactando violentamente contra la parte trasera del acoplado del camión.



Debido a la magnitud del impacto a alta velocidad, la motocicleta estalló en llamas de forma inmediata. Al lugar arribaron de urgencia efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Curuzú Cuatiá, quienes trabajaron para sofocar el incendio, aunque lamentablemente el conductor del rodado menor perdió la vida en el acto debido a la gravedad de las lesiones sufridas.



Efectivos policiales y peritos de la provincia trabajaron en la zona para determinar las responsabilidades mecánicas y humanas del hecho. El tránsito en la Ruta 119 se vio afectado durante varias horas mientras se realizaban las tareas de rigor y el retiro de los vehículos involucrados.