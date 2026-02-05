Ola de calor y déficit hídrico: Advierten impacto en la producción agropecuaria

Martes, 3 de febrero de 2026

La ingeniera agrónoma e integrante del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Carolina Fernández López, advirtió sobre los efectos de la ola de calor y la falta de lluvias que atraviesa la provincia de Corrientes.



Señaló que la situación comienza a impactar en distintos sectores de la producción agropecuaria.



En diálogo con Cadena de Radios, Fernández López explicó que, si bien a comienzos del año se registraron lluvias intensas, en los últimos días se evidenció un déficit hídrico leve, con varios días consecutivos sin precipitaciones. “Terminamos enero con déficit, y eso inevitablemente va a tener impacto”, indicó





Respecto a los cultivos, la especialista detalló que el efecto no es uniforme. En el caso del arroz, algunos lotes se vieron beneficiados, especialmente aquellos que venían más retrasados, mientras que otros resultaron perjudicados. En tanto, advirtió que la producción hortícola será una de las más afectadas por las altas temperaturas.





En cuanto a la actividad ganadera, Fernández López remarcó la necesidad de extremar cuidados ante el riesgo de deshidratación de los animales, recomendando garantizar sombra y acceso permanente a agua de buena calidad. “Las alertas por calor extremo no solo afectan a las personas, especialmente niños y adultos mayores, sino también a los animales domésticos y de producción”, sostuvo.





Sobre el pronóstico climático, señaló que las previsiones más certeras se realizan a corto plazo y que, por el momento, no se esperan lluvias significativas en la región al menos hasta los próximos días, con una tendencia a la suba de temperaturas. No obstante, indicó que existe la posibilidad de precipitaciones aisladas hacia la próxima semana, lo que ayudaría a mitigar el calor.





Finalmente, la ingeniera aclaró que para este año no se esperan extremos climáticos pronunciados, como fuertes descensos de temperatura, y que Corrientes se mantendría dentro de un régimen climático habitual para la época, con temperaturas elevadas pero normales para la región.



R: Gladis Lencina