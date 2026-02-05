Estrategia Integral para abordar el consumo problemático

Martes, 3 de febrero de 2026

El ministro de Salud Pública de Corrientes, Emilio Lanari, dialogó con el móvil de exteriores de Cadena de Radios y brindó detalles sobre el trabajo que viene realizando el Gobierno provincial para abordar el consumo problemático.



Lanari explicó que se trata de un tema que ya venía siendo trabajado desde su gestión en la Municipalidad y que hoy adquiere mayor relevancia. En ese sentido, destacó la importancia de unificar a todos los actores involucrados, entre ellos organismos estatales, ONG, municipios y el sector privado, dentro de un mismo sistema de abordaje. “Estamos trabajando coordinadamente y nos pusimos un plazo de entre 60 y 90 días para darle una respuesta concreta a la comunidad”, señaló.





El ministro remarcó que el consumo problemático no es solo una cuestión médica, sino fundamentalmente social, aunque aclaró que la salud cumple un rol clave en las primeras etapas, especialmente en los procesos de desintoxicación aguda y recuperación. El trabajo se realiza bajo la coordinación del doctor Vignolo, junto a las áreas de Desarrollo Humano y Salud.





En otro tramo de la entrevista, Lanari realizó un balance del inicio del año en materia sanitaria y aseguró que Corrientes cuenta con ventajas operativas importantes, destacando que el 86% de la atención médica se brinda en el sector público. Mencionó la red de hospitales de cabecera en toda la provincia, desde instituciones históricas como el hospital Carcello o Cruz Azul, hasta centros de alta complejidad más recientes como el Instituto Oncológico.





Asimismo, indicó que se continúa fortaleciendo el sistema de redes sanitarias y remarcó la necesidad de ajustar recursos humanos para garantizar un funcionamiento pleno de los centros de salud.





Respecto a la Tarjeta Embarazada, el ministro reconoció que es uno de los temas en revisión y que necesita una actualización. Actualmente, unas 45.000 personas están registradas en el programa. “Tenemos que evaluar si realmente estamos logrando el objetivo principal, que es garantizar un embarazo seguro”, afirmó, señalando que el tema se analiza junto al Ministerio de Economía.





Finalmente, al referirse a la situación epidemiológica, Lanari sostuvo que Corrientes se encuentra en una situación favorable frente a las principales amenazas estacionales, como el dengue y la influenza tipo G2, y aseguró que la provincia se mantiene en estado de vigilancia permanente.



R: Gladis Lencina