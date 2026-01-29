Polich destacó obras clave para mitigar inundaciones

Tras lluvias en Corrientes, el intendente explicó obras hidráulicas en marcha para reducir anegamientos y anunció compra de maquinaria especializada.



La Municipalidad de Corrientes avanza en un conjunto de obras pluviales consideradas prioritarias para reducir el impacto de las lluvias extremas que afectaron a la ciudad entre fines de diciembre y enero.



Así lo aseguró el intendente Claudio Polich, quien explicó que en apenas diez días se registró un volumen de precipitaciones equivalente a la media anual de la capital correntina, un fenómeno que desbordó la capacidad habitual de drenaje urbano.





Polich detalló que el episodio más crítico ocurrió el 25 de diciembre, cuando en menos de una hora cayeron alrededor de 150 milímetros de agua. A partir de allí, las lluvias continuaron hasta acumular casi 700 milímetros.



El jefe comunal señaló que la saturación del suelo fue determinante. Explicó que, una vez superada la capacidad de absorción, los canales de desagüe reciben una sobrecarga que puede provocar anegamientos temporales en distintos puntos de la ciudad.





Obras hidráulicas en ejecución



El intendente remarcó que, si bien no existe ciudad preparada para soportar lluvias de esa magnitud, sí es posible avanzar en trabajos que atenúen sus consecuencias. En ese marco, detalló tareas de limpieza y mantenimiento integral de canales pluviales.



Entre las obras destacadas mencionó la reactivación de un proyecto hidráulico inconcluso en el acceso al Perichón, conocido como “Naranjito”, trabajos en el canal de Decavial en el barrio Molina Punta y la vinculación del canal 5 con la Ruta Nacional 12.







Planificación urbana y zonas críticas



Polich también puso el foco en el ordenamiento territorial. Señaló que hay sectores de Corrientes que históricamente se inundaban y hoy ya no presentan ese problema gracias a obras previas de infraestructura.



Sin embargo, advirtió que las mayores complicaciones se registran en áreas con ocupación irregular del suelo, donde no existen normas constructivas ni obras de desagüe adecuadas, lo que incrementa el riesgo ante lluvias intensas.





Límites técnicos y nuevos equipos



El intendente explicó que las obras pluviales se diseñan con parámetros técnicos razonables y acordes al presupuesto disponible, y que no es viable sobredimensionarlas para eventos extremos poco frecuentes.



De cara a la recuperación tras el temporal, adelantó que el Municipio adquirirá maquinaria específica para remover obstrucciones en desagües, además de reforzar tareas de limpieza urbana y trabajos conjuntos con los vecinos. También señaló que estas acciones se coordinan con el Gobierno provincial y continuarán en los próximos meses.



