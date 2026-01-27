Un mes preso con cáncer terminal: la Cámara pidió investigar al juez

Martes, 27 de enero de 2026

Un hombre que padece cáncer terminal recuperó la libertad luego de haber permanecido un mes detenido en una causa por tenencia ilegal de armas.



El camarista Javier Beltramone ordenó la inmediata libertad de un jubilado de 69 años detenido por tenencia de armas y pidió investigar el accionar de la fiscal Ana Julia Milicic y del juez Fernando Sosa.







La resolución fue adoptada este lunes por el juez de Cámara Javier Beltramone, quien ordenó su inmediata excarcelación y pidió que se investigue el accionar de la fiscal interviniente y del juez de primera instancia que había dictado la prisión preventiva.





Carlos P., de 69 años, jubilado y domiciliado en Granadero Baigorria, estuvo un mes alojado en la Unidad Penitenciaria Nº 3 de Rosario tras ser imputado por tenencia de armas. El hombre atraviesa un cáncer pulmonar con metástasis en la cabeza, condición que ya era conocida por el Ministerio Público de la Acusación y por el juez que había ordenado su prisión preventiva.



La detención y el reclamo de la familia



El pasado 27 de diciembre, Carlos P. y su hijo Iván P. discutieron en el domicilio del primero ubicado en San Lorenzo al 1300 de Granadero Baigorria. La confrontación entre ambos derivó en un llamado al 911.





Al llegar al domicilio, la policía incautó una ametralladora calibre 22 milímetros con silenciador y procedió a la aprehensión de ambos. El 30 de diciembre la fiscal Ana Julia Milicic solicitó la prisión preventiva efectiva y el juez de primera instancia, Fernando Sosa, avaló el pedido y dictó la medida por un plazo de 90 días.





Entre tanto, la familia de Carlos P. pidió una revisión judicial por el estado de salud delicado del imputado. "Comenzó como un conflicto familiar en la casa de mis viejos, con mi hermano que tiene problemas con la droga. A raíz de esto mi papá queda detenido por un plazo de 90 días. La verdad que estamos desesperados porque tiene una enfermedad terminal y necesita tratamiento. El tiene cáncer de pulmón, fase 4, con metástasis en la cabeza y en el último estudio ya le abarcó el hígado", relató en su momento la hija en una entrevista con Radio 2.



"Necesita hacer quimioterapia. No quiero que mi papá se muera ahí adentro, necesito que este en mi casa. Después que le digan lo que tenga que hacer, no importa", sostuvo.



El fallo



En una audiencia de apelación de la prisión preventiva, realizada este lunes, la defensa de Carlos P. planteó la necesidad de revisar la medida restrictiva de la libertad, argumentando que existían alternativas menos gravosas y que la detención resultaba incompatible con el estado de salud del imputado.



Durante la audiencia, incluso la fiscal Viviana O’Connell manifestó no oponerse a una morigeración de la prisión preventiva y consideró razonable que el acusado pudiera transitar el proceso en su domicilio, teniendo en cuenta su situación médica y el cuadro clínico expuesto.



Finalmente el camarista Javier Beltramone resolvió ordenar la inmediata libertad de Carlos P., bajo la modalidad de arresto domiciliario en su vivienda de Granadero Baigorria y bajo simple promesa jurada.



Pero el fallo no se limitó a la excarcelación. La Cámara también dispuso remitir copias del expediente, junto con el registro de audio y video de la audiencia, al fiscal auditor y al fiscal regional, con el objetivo de que se investigue la posible existencia de faltas graves o simples en el accionar de la fiscal Milicic.



Además, se ordenó enviar actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para que evalúe el desempeño del juez Sosa al que el camarista atribuyó una "palmaria autocontradicción" en sus resoluciones.



El tribunal también dispuso que se incorpore formalmente al expediente el informe médico presentado en la audiencia, que da cuenta del diagnóstico oncológico avanzado que padece el imputado.