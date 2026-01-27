|
Teresa Parodi recibió el título de Doctora Honoris Causa
Martes, 27 de enero de 2026
En el corazón de la Fiesta Nacional del Chamamé, la Universidad Nacional del Nordeste entregó el título de Doctora Honoris Causa a Teresa Parodi. Una distinción que se abrazó con danza, música y emoción compartida.Sobre la medianoche, se leyó la Resolución 1000/25 del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) en la que se reconoce a Teresa Parodi como doctora honoris causa. Se trata de la máxima distinción honorífica otorgada por universidades e instituciones a personalidades eminentes, reconociendo méritos excepcionales en ámbitos académicos, científicos, culturales, artísticos o de gran impacto social.
Entre los considerandos, se señaló que Parodi es una de las voces más representativas del folklore argentinos contemporáneo, haciendo de la cultura un instrumento de encuentro, memoria y transformación social.
La distinción fue otorgada en el escenario por el gobernador Valdés, el rector de la UNNE, Omar Larroza y el decano de la Facultad de Artes, Gabriel Romero.
Acto seguido tuvo lugar la actuación de la propia Teresa Parodi, quien se mostró muy emocionada y agradecida ante el público. "Esta es mi provincia, mi cielo, mi raíz", dijo la cantante, quien interpretó varios de sus éxitos como "El cielo del albañil", "Cielo de Mantilla" y "Esa musiquita".
