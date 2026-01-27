El riesgo país cayó a 513 puntos y mejora la finanza

Martes, 27 de enero de 2026

Bonos y acciones subieron, el riesgo país tocó mínimos desde 2018 y la Argentina quedó más cerca de volver a los mercados

La jornada financiera de ayer dejó señales positivas para la Argentina: el riesgo país bajó a 513 puntos básicos, su nivel más bajo desde junio de 2018, en un contexto de suba de bonos y acciones que mejora las expectativas de acceso al financiamiento internacional.



El indicador elaborado por JP Morgan acumuló su cuarta caída consecutiva, acompañando la recuperación de los títulos públicos y el buen desempeño del mercado accionario.



Bonos en alza y ventana de financiamiento



Los bonos soberanos en dólares avanzaron en promedio 1,1%, lo que empujó a la baja el riesgo país y reabrió la posibilidad de una futura emisión de deuda en el mercado voluntario.



Analistas destacan que una continuidad en esta tendencia podría permitir al Tesoro mejorar el perfil de vencimientos y aliviar la presión cambiaria, en un año con compromisos relevantes de deuda.



Acciones en récord histórico



El índice S&P Merval subió 1,2% y alcanzó un nuevo récord nominal, impulsado por fuertes alzas en papeles energéticos e inmobiliarios.



En lo que va de enero, las acciones argentinas acumulan ganancias cercanas al 3% en dólares, reflejando un mayor apetito por activos locales.



Dólar con leve suba y compras del BCRA



En el mercado cambiario, el dólar minorista cerró a $1.460 en el Banco Nación, con una suba moderada del 0,3%. En el segmento mayorista, la divisa también avanzó levemente, en una rueda con volumen acorde a la estacionalidad.



El Banco Central volvió a comprar divisas y sumó USD 39 millones, acumulando más de USD 1.000 millones en lo que va del año. Las reservas brutas alcanzaron su nivel más alto desde septiembre de 2021.



Señales para los próximos meses



La combinación de menor riesgo país, suba de activos financieros y fortalecimiento de reservas consolida un escenario más estable para el corto plazo.



De sostenerse esta dinámica, el Gobierno podría avanzar en estrategias de financiamiento y refinanciación de deuda, con impacto directo en el mercado cambiario y en la economía real.