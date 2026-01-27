Ascacíbar a un paso de ser refuerzo xeneize

Martes, 27 de enero de 2026

Después de haber cerrado la llegada de Ángel Romero como el primer refuerzo, a quien se espera en el país hoy, Boca sigue acelerando en el mercado de pases con el objetivo de que Santiago Ascacíbar sea su segunda incorporación.



En las últimas horas, el Xeneize le envió una propuesta a Estudiantes de La Plata para sumarlo y espera respuesta.



Tanto del lado del Pincha como del Xeneize hay predisposición para llegar a un acuerdo y poder cerrar la transferencia. Hasta el momento la negociación avanza muy bien y hay chances de que el mediocampista de 28 años se calce la camiseta azul y oro. Boca ofreció también en la negociación el préstamo de Brian Aguirre, que tiene el visto bueno de Eduardo Domínguez.