Marcos Rojo decidió que continuará en Racing

Martes, 27 de enero de 2026

El defensor Marcos Rojo estuvo cerca de volver a Estudiantes para terminar su carrera en el club donde surgió, pero finalmente seguirá en la Academia.



En medio de los rumores, reuniones y charlas Marcos Rojo, jugador de Racing estuvo a punto de volver a vestir la camiseta de Estudiantes, Gustavo Costas resignado con la situación planteó que lo dejaría ir: "Es un jugador que nació en Estudiantes y querrá terminar su carrera ahí. He hablado mucho con él".



En medio de las discusiones entre ambos clubes la academia pretendi un dinero mientras que el pincha quería que llegará libre al club, pero esta semana se reunió con el cuerpo técnico y la dirigencia y les comunicó la decisión final.



Gustavo hablo sobre lo que pensaba Marcos "No me enoja para nada. Es un jugador que nació en Estudiantes y capaz que termina su carrera ahí. He hablado mucho con él. No le cierro la puerta a nadie, como dije, y más a un jugador. Me explicó bien cómo venía la cosa así que es un tema que tienen que decidir entre Racing y Estudiantes ahora".



Marcos llegó a la decisión final que continuara en el club de Avellaneda y terminará su contrato que prevalece hasta junio de este año. Intentará encarar una suerte de revancha tras un arranque en Racing a los tumbos que no le permitió nunca asentarse en el primer equipo para disputar tan solo ocho encuentros, seis de ellos como titular.



Muchos ubicaban al defensor con un futuro inmediato en La Plata, no solo por los dichos de Costas y del entrenador de Estudiantes, Eduardo Domínguez quien había deslizado que el futbolista estaba "muy motivado", sino también por su ausencia en la lista de convocados para el estreno frente a Gimnasia, sin que mediara una lesión o problema físico. En este contexto, todo indica que volverá a aparecer entre los citados para el duelo de este miércoles ante Rosario Central en el Cilindro.