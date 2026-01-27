Convocan a políticos de nación para evitar cierre de Hilandería

Martes, 27 de enero de 2026

Las gestiones son encabezados por el Gobernador y el Intendente de Goya. Ayer, la empresa anunció el cierre definitivo de sus puertas y dejó sin trabajo a 260 personas.



Los Gobiernos de la Provincia y Municipal, a través del Gobernador Juan Pablo Valdés y el Intendente Mariano Hormaechea, realizan gestiones ante funcionarios nacionales solicitando audiencias para intentar encontrar una solución a la situación en la Hilandería Alal.



Ayer lunes, la mencionada empresa, por medio de los telegramas correspondientes, notificó a unos 260 operarios, el respectivo despido, afectando a igual número de familias de la ciudad de Goya, causando un fuerte impacto en la ciudad.



Esta decisión por parte de los empresarios de Goya, obedece a las medidas llevadas adelante por el Gobierno Nacional, una política en detrimento de las industrias en el país, esta es una empresa más que se ve obligada a cerrar, como producto de la caída en las ventas del rubro textil, la decisión de permitir la importación, situaciones que llevan a afrontar con dificultad la operatividad de la firma mencionada, haciendo insostenible incluso el pago de los servicios de la energía eléctrica



Tomando conocimiento el Intendente Mariano Hormaechea, en horas de la mañana, a partir del comunicado emitido por la Empresa Alal, y los respetivos telegramas de despido recibido por los empleados de la firma, se comunicó con el Gobernador Juan Pablo Valdés, quien al igual que el Jefe Comunal goyano se encuentra preocupado ante esta realidad, de allí gestionan audiencia de forma inmediata con los funcionarios del Gobierno Nacional de esa área para encontrar una solución a este acontecimiento.



Vale recordar que durante la gestión al frente del Gobierno Provincial de Gustavo Valdés, se otorgó un crédito a tasa cero, para el funcionamiento de la industria, pero ante la crisis por las políticas implementadas desde el Gobierno Nacional, hizo que se agudizara la crisis, llevando a los dueños de la firma a tomar esta decisión de cierre de la Hilandería.



Ante estos hechos de dominio público y tomando el conocimiento de la situación surge de manera inmediata primero la comunicación del Intendente Mariano Hormaechea con el Gobernador de la Provincia Juan Pablo Valdés, para gestionar de manera urgente una audiencia con funcionarios nacionales del área correspondiente, con el propósito de buscar una solución a la situación, teniendo en cuenta al fuerte impacto a la economía local, no solo de las 260 familias directamente afectadas, sino en toda el ámbito de la ciudad.



El Intendente Mariano Hormaechea tomó contacto con los dueños de la empresa para interiorizarse de la situación, para conocer las causales que llevaron a esta decisión, poniendo en conocimientos las gestiones a realizar desde la Municipalidad junto al Gobierno de la Provincia, quedando a disposición de los directivos de la referida hilandería, remarcado por el fuerte impacto que causará esta determinación en la economía local.



