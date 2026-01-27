Desvíos en cinco líneas de colectivos por los carnavales

Martes, 27 de enero de 2026

La Municipalidad modificó recorridos de cinco líneas de colectivos en Bañado Norte por el inicio de los Carnavales Barriales en Corrientes.

La medida apunta a ordenar el tránsito y garantizar la seguridad de vecinos, participantes y espectadores durante el desarrollo de las actividades culturales.



Líneas afectadas y recorridos alternativos



Según el esquema oficial, la línea 104 C, en sentido al centro, circulará por avenida Armenia, Chacabuco, Agustín P. Justo y Santiago del Estero.



La línea 105 B, también hacia el centro, desviará su recorrido por avenida Armenia, Estados Unidos y Gobernador Martínez.



Otros desvíos previstos



Las líneas 105 C y 109 A realizarán un recorrido alternativo por avenida Armenia, Estados Unidos, Gobernador Martínez, avenida Pujol y rotonda España.



En tanto, la línea 108 A circulará por Chacabuco, Abrevadero, Gobernador Martínez, avenida Pujol y rotonda España.





Recomendaciones a usuarios



Desde el Municipio recomendaron a los usuarios del transporte público prever posibles demoras y circular con precaución por la zona, mientras se desarrollan los carnavales barriales.



Las modificaciones se mantendrán durante las jornadas programadas y podrían actualizarse de acuerdo al cronograma de actividades.