"Antorcha de una Herencia" el lema de la edición 2027 de la Fiesta del Chamamé

Lunes, 26 de enero de 2026

Anoche cerró la edición 2026 de la Fiesta Nacional del Chamamé, convirtiéndose en la de mayor convocatoria de la historia. Se vendieron más de 70.000 tickets y durante varias noches el anfiteatro estuvo a lleno total.



Teresa Parodi, Los Bofill y Los Alonsitos junto con el Chaqueño Palavecino fueron las presentaciones principales anoche, en la jornada de cierre. Cerca de la 1 de la mañana, los conductores de la fiesta anunciaron las fechas y el lema para el año que viene.



De esta manera, la Fiesta Nacional del Chamamé 2027 se desarrollará del 15 al 24 de enero bajo el lema de "Antorcha de una Herencia".