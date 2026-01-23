Cerúndolo avanzó a octavos del Abierto de Australia

Viernes, 23 de enero de 2026

El argentino Francisco Cerúndolo venció en sets corridos al ruso y alcanzó por primera vez los octavos de final en el primer Grand Slam del año.





Francisco Cerúndolo consiguió una de las victorias más importantes de su carrera al derrotar a Andrey Rublev por 6/3, 7/6(4) y 6/3 y clasificarse a los octavos de final del Abierto de Australia 2026, instancia que alcanzó por primera vez en este torneo y por tercera en un Grand Slam, tras sus actuaciones en Roland Garros 2023 y 2024.



Ahora, el argentino espera por el ganador del cruce entre Cameron Norrie y Alexander Zverev, que se enfrentan en esta jornada en Melbourne Park.



El jugador de 27 años, exnúmero 18 del mundo y campeón en Bastad, Eastbourne y Umag, había arrancado el año con una temprana eliminación en Adelaida ante Jaume Munar, pero dio vuelta la página rápidamente y encontró su mejor versión en suelo australiano.



Un rendimiento sólido de principio a fin



Cerúndolo volvió a imponerse sin perder sets, como ya había ocurrido en sus duelos frente a Zhizhen Zhang y Damir Dzumhur. Se mostró firme desde lo mental, especialmente en el desempate del segundo parcial, y exhibió una evolución física notoria. Además, fue contundente con el saque: sumó ocho aces, varios en momentos determinantes.



El encuentro ante Rublev superó apenas las dos horas y tuvo pasajes exigentes. En el tercer set, el argentino estuvo quiebre abajo, pero reaccionó con autoridad y cerró el partido con jerarquía.



Francisco Cerúndolo rompió una larga sequía



Este triunfo también cortó una racha adversa para el tenis argentino, ya que desde 2009 ningún jugador nacional había logrado vencer a un top 20 en Australia, cuando Juan Martín del Potro superó a Marin Cilic antes de caer en cuartos ante Roger Federer.



"Somos locales otra vez", escribió Fran en la cámara de televisión tras el partido, reflejando el fuerte acompañamiento del público argentino, que convirtió la tribuna en una fiesta. "El domingo tenemos que ganar", cantaron sobre el final. Si logra avanzar a cuartos, Cerúndolo firmará la mejor actuación de su carrera en un Grand Slam.