AFA levantó las sanciones a Estudiantes

Viernes, 23 de enero de 2026

A horas del inicio de la competencia, el máximo ente rector del fútbol comunicó la polémica medida que beneficia a los jugadores de todos los clubes con inhabilitaciones pendientes.



La AFA sorprendió con una polémica medida comunicada el mismo día de inicio del Torneo Apertura: decidió una amnistía para todos los futbolistas que arrastraban sanciones disciplinarias, por lo que quedaron habilitados para disputar la primera fecha de la competencia.



La medida fue dictada por el Tribunal de Disciplina, a pedido de los dirigentes en la última reunión del Comité Ejecutivo. Mediante ella, se resolvió "implementar la amnistía general relativa a todas las sanciones pendientes de cumplimiento de jugadores, jugadoras y miembros de cuerpos técnicos, correspondientes a los certámenes de la temporada 2025", de acuerdo a lo expresado en el Boletín Oficial.



La resolución representa un alivio inmediato para varios equipos que tenían jugadores afectados por castigos pendientes. Entre los futbolistas beneficiados, se encuentran los de Estudiantes de La Plata que habían sido sancionados por darle la espalda a Rosario Central durante el reconocimiento ordenado por AFA por el primer puesto en la tabla anual de la Liga Profesional 2025.



En suma, la amnistía abarca a "todas las competiciones y disciplinas organizadas por AFA, incluyendo Copa Argentina y demás certámenes bajo su órbita".



Los jugadores de la Liga Profesional beneficiados por la amnistía del Tribunal de Disciplina



Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina, Mikel Amondarain y Lucas Alario, además de Martín Arzamendia.





Huracán: César Ibáñez.





Tigre: Ramón Arias.





San Lorenzo: Jhohan Romaña.





Independiente: Ignacio Malcorra y Rodrigo Fernández Cedrés.





Mientras que los entrenadores que quedan libres de sanciones son Ricardo Zielinski de Belgrano y Guillermo Barros Schelotto de Vélez.