Los primeros tres meses del año son clave para la economía local

Viernes, 23 de enero de 2026

La intendente de San Cosme, Verónica Maciel, dialogó con el móvil de Cadena de Radios y brindó detalles sobre la situación actual del municipio y las expectativas de cara a la temporada turística, marcada por las lluvias y los desafíos económicos.



Maciel explicó que el principal atractivo turístico de la localidad, la Laguna Totora, se encuentra actualmente colapsada por el crecimiento del caudal, producto de las intensas precipitaciones. No obstante, adelantó que si las condiciones acompañan, este fin de semana se habilitará el balneario, permitiendo dar inicio formal a la temporada.



En ese marco, la jefa comunal remarcó que los primeros cien días de gestión “no fueron nada fáciles”, aunque destacó el acompañamiento del personal municipal, el equipo de trabajo y los proveedores, quienes han comprendido la situación financiera del municipio y colaboran con alternativas de financiamiento. También subrayó el respaldo del Gobierno provincial, con asistencia directa para San Cosme.





Respecto a la situación hídrica, Maciel señaló que el panorama está más controlado luego de haberse actuado rápidamente ante el exceso de agua. “Se armaron varios frentes de limpieza de desagües que hacía mucho tiempo no tenían mantenimiento. La cantidad de agua que cayó fue extraordinaria, no estábamos preparados para tanta lluvia en tan poco tiempo, pero salimos al frente”, indicó.



La intendente remarcó que los primeros tres meses del año son clave para la economía local, ya que concentran la mayor actividad turística. “El verano, la playa, la velada, el carnaval y la fiesta fundacional generan ingresos fundamentales para la localidad”, afirmó.



En cuanto a la situación económica del municipio, Maciel reconoció que se trata de un escenario complejo. “Nos estamos acomodando”, sostuvo, y aseguró que la realidad encontrada fue la esperada, con complicaciones similares a las que atraviesan otros municipios. En ese sentido, expresó su preocupación por la falta de experiencia en el manejo de fondos públicos en gestiones anteriores, lo que —según consideró— termina perjudicando a las administraciones siguientes.



Finalmente, al referirse a la recaudación de impuestos, la intendente señaló que enero suele ser un mes fuerte, aunque este año se registró poco movimiento. “Recién en esta segunda quincena de enero se empieza a notar una leve mejoría”, concluyó.



Por Gladis Lencina