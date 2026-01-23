 
Viernes, 23 de Enero de 2026 | Corrientes - Argentina
  • Corrientes
  • Corrientes
  • Corrientes
  • Corrientes
  • Corrientes
Portada
Política
Información General
Policial
Deportes
Nacional
Internacional
Astros
Eros
Info+Música
 
 
Una mujer sufrió el robo de su cartera en una parada de colectivos
Viernes, 23 de enero de 2026

La víctima, además, resultó lesionada tras querer impidir el robo. El hecho se produjo a plena luz del día.

Un grave de hecho inseguridad se produjo en la ciudad de Corrientes cuando una mujer sufrió el robo de su cartera, además sufrió lesiones leves tras forcejear con el delincuente.

El hecho se registró en el momento que la víctima se encontraba en una parada de colectivo ubicada sobre avenida Raúl Alfonsín al 4900. Todo ocurrió cerca de las 08:30 de la mañana de este viernes. Tras cometer el arrebato, el ladrón huyó corriendo del lugar.

La mujer recibió asistencia médica en el lugar del hecho por parte del personal de la unidad 107. En tanto, la policía la trasladó hasta una comisaría para radicar la denuncia correspondiente.
     
 
 

© Copyright 2015
www.informecorrientes.com | All rights reserved
Corrientes - Argentina
@informecorrientes.com
 