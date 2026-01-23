Una mujer sufrió el robo de su cartera en una parada de colectivos

Viernes, 23 de enero de 2026



La víctima, además, resultó lesionada tras querer impidir el robo. El hecho se produjo a plena luz del día.





Un grave de hecho inseguridad se produjo en la ciudad de Corrientes cuando una mujer sufrió el robo de su cartera, además sufrió lesiones leves tras forcejear con el delincuente.



El hecho se registró en el momento que la víctima se encontraba en una parada de colectivo ubicada sobre avenida Raúl Alfonsín al 4900. Todo ocurrió cerca de las 08:30 de la mañana de este viernes. Tras cometer el arrebato, el ladrón huyó corriendo del lugar.



La mujer recibió asistencia médica en el lugar del hecho por parte del personal de la unidad 107. En tanto, la policía la trasladó hasta una comisaría para radicar la denuncia correspondiente.