Baez valoró a los artistas de otros géneros que cantaron Chamamé

Viernes, 23 de enero de 2026

El músico correntino Ariel Báez, integrante de Los Alonsitos, dialogó con el móvi de Cadena de Radios y destacó la enorme convocatoria que vive la Fiesta Nacional del Chamamé y valoró el impacto cultural que el evento genera en todo Corrientes.

La Fiesta Nacional del Chamamé vive noches históricas en la ciudad de Corrientes, con una masiva respuesta del público y una grilla artística que combina tradición, diversidad y proyección internacional. Así lo destacaron referentes del evento, quienes celebraron el clima festivo que se respira en distintos puntos de la capital.



“Se ha generado una gran convocatoria. Queremos felicitar a todos los que participan, a los organizadores, al Instituto de Cultura y especialmente a Lourdes Sánchez, que con muy poco tiempo logró organizar la Fiesta del Chamamé con un éxito fundamental”, señaló. También hubo reconocimiento al Gobierno de la Provincia y a la Municipalidad de Corrientes, remarcando que “en distintos espacios de la ciudad se está viviendo chamamé, incluso en el Palacio Municipal”.



En ese sentido, Baez subrayó que el evento refleja la riqueza del género en todas sus vertientes y estilos, con la participación de artistas consagrados y figuras nacionales que asumieron el desafío de interpretar chamamé. Entre los ejemplos mencionados se destacó la presentación de Soledad Pastorutti, quien ofreció un repertorio 100% chamamecero, al igual que Lázaro Caballero y otros artistas vinculados a la música del Litoral y del norte argentino.



“La gente ha comprendido y acompañado la propuesta artística. Lo demuestra en cada una de las noches. La grilla tiene de todo: chamamé tradicional, clásicos, grupos nacionales e internacionales, artistas del interior de Corrientes, de Santa Fe, Entre Ríos, Brasil, Paraguay y Uruguay”, expresó.



Asimismo, resaltó el valor cultural del evento en el marco de la declaración del chamamé como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad: “El chamamé deja de ser solo de los correntinos para ser del mundo, y ese concepto explica esta enorme convocatoria”.



Uno de los momentos más emotivos fue el recuerdo de la anécdota que une a Soledad Pastorutti con músicos correntinos desde su infancia, cuando con apenas 10 años subió por primera vez a un escenario chamamecero. “Hoy, que una artista internacional recuerde ese gesto y nos nombre desde el escenario, habla de su generosidad y de la importancia de dar lugar a las nuevas generaciones”, destacaron.



En esa línea, remarcó la necesidad de seguir abriendo espacios a los jóvenes talentos: “Es acercarles el sueño, mostrarles que se puede construir una carrera con compromiso, constancia y amor por lo que uno hace”.





De cara al cierre del fin de semana, anticipó que el domingo el público se encontrará con una noche íntegramente chamamecera. “El Chaqueño Palavecino ya nos confirmó que hará todo chamamé. Tiene una fuerte raíz ligada a este género, conoce profundamente su repertorio y seguramente será una gran celebración”.



La Fiesta Nacional del Chamamé continúa así consolidándose como un evento cultural de alcance mundial, con identidad, memoria y una convocatoria que reafirma el lugar del chamamé en el corazón del pueblo

Por: Gladis Lencina

