Un menor de 15 murió tras un siniestro vial Viernes, 23 de enero de 2026 El lamentable hecho se registró en el interior correntino.

En la madrugada de este viernes, pasadas las 01:00, se produjo un trágico siniestro vial sobre la Ruta Provincial N°27, a la altura del barrio Unido, acceso norte a la localidad de Lavalle.



Por causas que aún son materia de investigación, el accidente involucró a una bicicleta y tres motocicletas. Como consecuencia del impacto, siete personas resultaron heridas, entre ellas tres menores de edad, y una joven falleció en el lugar.



En el operativo de asistencia y control intervinieron personal de Salud de Lavalle y Santa Lucía, los médicos Dr. Grimaldi y la Dra. Quintana, los Bomberos Voluntarios de Lavalle y efectivos de la Comisaría Distrito Lavalle.



Las autoridades continúan realizando las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.



Según trascendió, los involucrados en el siniestro son: Arrieta Leonardo (Santa Lucia) Cuevas Jesús quien iba acompañado por Yara Yanela (Colonia San Jose) , Soto Jenifer, Soto Abigail, Arévalo Ayelén de 4 años y Soto Micaela de 11 años, domiciliados en Lavalle, siendo trasladados al hospital con diversas lesiones.



En tanto, la víctima fatal fue identificada con el apellido Enrique, de 15 años de edad, con domicilio en Paraje La Loma.



