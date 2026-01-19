Grilla de artistas a la FNCH para este lunes 19

Lunes, 19 de enero de 2026





Desde las 20 horas se desarrollará la cuarta luna chamamecera en el escenario mayor Osvaldo Sosa Cordero del anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. La fiesta se extenderá hasta el 25 de enero con artistas de Argentina, Paraguay y la región.



Del 16 al 25 de enero, Corrientes es el epicentro de la celebración mundial del chamamé, declarado Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO en 2020, mediante la 35ª edición de la Fiesta Nacional del Chamamé, 21ª Fiesta del MERCOSUR y 5ª Celebración Mundial que tiene su desarrollo central en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola y en diversos puntos de la ciudad y el interior provincial.



Ganador histórico en la Poceada se llevó más de $322 millones

San Roque con 246 evacuados por el desborde del río Santa Lucía

Desde las 20 horas de este lunes 19 se podrá disfrutar de la cuarta luna chamamecera en el escenario mayor Osvaldo Sosa Cordero desde el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.