Silvia Muñoz Velcheff presentó una nueva edición de la Revista Chamamé,

Jueves, 15 de enero de 2026

La presidente de la Fundación Chamamé, Silvia Muñoz Velcheff, presentó oficialmente la nueva edición de la Revista Chamamé, una publicación emblemática que desde hace casi dos décadas cumple un rol fundamental en la difusión de la cultura del Litoral



La presentación se realizó en el marco de una entrevista radial, donde Muñoz Velcheff compartió la emoción que genera cada lanzamiento: “Es como recibir a alguien muy querido o como el nacimiento de un hijo más”, expresó, destacando que esta edición llega a un paso de cumplirse los 20 años de trabajo sostenido de la Fundación.



La titular de la entidad señaló que, pese a las dificultades atravesadas durante el año, el compromiso se mantiene intacto. “Tal vez no tengamos la misma cantidad de páginas que otras ediciones, pero el mismo amor y la misma responsabilidad están presentes”, afirmó, remarcando que se realizaron cambios en el formato sin resignar calidad ni contenido.



Uno de los rasgos distintivos de la revista vuelve a ser la incorporación de códigos QR, una herramienta que permite acceder a música, información ampliada y material audiovisual. Esta iniciativa, sostenida desde hace varias ediciones, busca enriquecer la experiencia del lector y acercar el chamamé a nuevas generaciones desde una mirada actual.



La tapa de este año tiene como protagonista a Mario Bofill junto a sus hijos, una imagen cargada de simbolismo que representa el eje central de la publicación: el legado, la transmisión cultural y el diálogo entre generaciones. La fotografía fue una idea de la histórica colaboradora de la revista, Virginia Rojas, y se vincula directamente con el tema “La juventud y el chamamé”, que acompaña esta edición.



El contenido invita a reflexionar sobre el presente y el futuro del chamamé, abordando la convivencia entre tradición y modernidad. Incluso, la revista propone un ejercicio creativo: imaginar cómo podría ser un disco de chamamé en el año 2050, abriendo el debate sobre los cambios, las permanencias y la aceptación de nuevas miradas.



Además, se incluyen trivias y opiniones de músicos, gestores culturales y difusores de distintas edades y regiones, con el objetivo de generar pensamiento crítico y colectivo en torno al chamamé. También se destacan homenajes y recuerdos a figuras fundamentales, así como la presencia internacional del género, con aportes desde Paraguay y Brasil.



En ese sentido, Muñoz Velcheff subrayó el trabajo conjunto con referentes de países vecinos, destacando la incorporación de Kauani Klein, la primera mujer de Río Grande do Sul en editar un disco completo de chamamé con composiciones propias.



La revista será distribuida de manera gratuita en escuelas, bibliotecas, programas radiales especializados y entre músicos, priorizando la circulación del material por sobre su comercialización. “Me interesa más que llegue y se conozca, que sea una herramienta útil para la difusión”, señaló la presidenta de la Fundación.



El lanzamiento se realizó en cadena provincial de radios y también tendrá difusión a través de las redes sociales de la Fundación Chamamé. Mientras tanto, Muñoz Velcheff ya trabaja con entusiasmo en la próxima edición, que marcará los 20 años de una labor cultural sostenida, comprometida y profundamente identitaria.