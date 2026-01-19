|
Las Yaguaretés son semifinalistas tras obtener el subcampeonato SEVEN
Lunes, 19 de enero de 2026
La clasificación al SVNS 2 fue tras conseguir el subcampeonato en el Seven de Dubái. Pese a caer en la final ante Sudáfrica por 12-5. Las Yaguaretés pasaron a la segunda división del SVNS Series tras ganar a República Checa (22-12) en las semifinalesFormaron parte del plantel argentino las rugbier chaqueñas Cristal Escalante, Talía Rodich (ambas de Las Águilas de Sáenz Peña) y Malena Díaz (actualmente en Universitario de Córdoba), originarias de la Unión del Rugby del Nordeste (URNE).
Argentina disputará tres torneos en el SVNS 2 con la enorme ilusión de finalizar entre las cuatro mejores de la tabla general y así clasificar a las tres etapas del World Championship. El SVNS 2 se disputará en Nairobi, Kenia (14 y 15 de febrero), Montevideo, Uruguay (21 y 22 de marzo) y San Pablo, Brasil (28 y 29 de marzo). En dicha categoría esperan Brasil, China, España y Kenia.
Para la definición, Argentina formó de la siguiente manera: Malena Díaz, Cristal Escalante, María Taladrid, Virginia Brígido, Paula Pedrozo, Sofía González y Talía Rodich. Luego ingresaron, Azul Medina, Candela Delgado y Antonella Reding.
