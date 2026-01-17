El Gobernador asistió a la apertura del 35° Chamamé

Sábado, 17 de enero de 2026

Inició este viernes la 35° Fiesta Nacional del Chamamé, 21° Fiesta del MERCOSUR y 5° Celebración Mundial. El gobernador Juan Pablo Valdés expresó "Que el público disfrute de "esta manera tan linda de ser correntinos a través de la música e identidad"

Es así que el Anfiteatro Cocomarola vivió la primera de 10 veladas con gran marco de público, las cuales se extenderán hasta el 25 de enero bajo el lema "Chamamé, refugio de nuestra identidad".



Posteriormente, el mandatario provincial en la primera luna chamamecera en el Anfiteatro Cocomarola auguró que "ojalá que todas las personas puedan vivir y disfrutar en familia esta manera tan linda que tenemos de ser los correntinos, a través de nuestra música e identidad" e invitó a todos los turistas del país a vivir la Fiesta.



"Estamos contentos porque hoy lo pudimos hacer y dar inicio a esta Fiesta" ya que "muchas personas trabajaron para poner a punto una nueva edición", agregó Valdés.



De cara a las noches venideras, el gobernador sostuvo que "espero que todos los que asistan disfruten porque trabajamos mucho tiempo para dar lo mejor y esperamos que los artistas puedan brillar y vibrar contagiando a más vecinos".



Para cerrar, reflexionó sobre la apuesta a la cultura e identidad correntina que se vive año a año diciendo que "es un honor ser correntino y poder tener una fiesta con artistas de gran envergadura con interpretaciones de calidad y poder disfrutarlo en Corrientes".