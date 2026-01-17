Inició el Refugio de identidad en la Fiesta del Chamamé

La apertura marcó el inicio de una nueva edición de la celebración mayor por excelencia de nuestra música litoraleña. El desarrollo quedó sujeto a definiciones oficiales por las condiciones climáticas.



La Fiesta Nacional del Chamamé comenzó ayer en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. La lluvia presente durante gran parte del día condicionó la expectativa del público y de los elencos previstos para la primera noche.



Durante la siesta, el Instituto de Cultura confirmó la realización de la programación. La comunicación oficial despejó dudas surgidas por el estado del predio y por los pronósticos meteorológicos que anticipaban inestabilidad.



Con esa confirmación, el público comenzó a ingresar al anfiteatro durante la noche de este viernes 16. El escenario Osvaldo Sosa Cordero volvió a abrirse para una edición que mantiene al chamamé como eje central, en un espacio que cada año concentra miradas correntinas y de otras provincias.



La continuidad de la grilla quedó sujeta a la evolución del clima bajo seguimiento permanente de la organización y de los equipos técnicos presentes en el Cocomarola.



La grilla prevista para hoy, sábado 17, presentará a Analía Espíndola, Belén Belcastro con Luis Moulin, Benjamín y Joaquín Morales, Santiago "Bocha" Sheridan, Chamameceras, Che Roga, Coqui Ortiz, Coro de "Los Pomberitos Cantores", Damián Ayala, Espuelas de Plata, Gente de Ley, Humberto Yule con Mauricio Brito de Brasil, Javier Sá, José Álvarez Grupo, Juan Manuel Mora, Los Núñez, Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina, Nahuel Pennisi, Raíces y Arpegios del Ñeembucú (Paraguay) y la sanmigueleña Susy de Pompert.