Banda de cuatreros tenía matadero y un camión frigorífico de reparto

Sábado, 17 de enero de 2026

Continúan los allanamientos contra una asociación ilícita dedicada al abigeato a gran escala. Ahora descubrieron el lugar donde faenaban los animales robados antes de distribuir la carne en un vehículo adaptado con una cámara de frío.



La organización delictiva dedicada al abigeato a gran escala en la localidad de La Cruz y otros poblados del departamento correntino de General San Martín contaba con un matadero propio y también con un camión frigorífico de reparto.



En recientes allanamientos la Policía y la Justicia encontraron más pruebas que comprometen a un grupo de hombres que sustraía animales vacunos para su faena y venta en carnicerías.



Durante los registros a dos campos vinculados al principal sospechoso y detenido, Carlos Alberto M., de 54 años, recuperaron tres animales, dieron con el sitio usado para la matanza de los vacunos e incluso localizaron el vehículo que cuenta con una cámara de frío.



Suman ocho allanamientos a lo largo de los últimos diez días con un saldo esclarecedor: 218 animales recuperados, dos detenidos, un prófugo y una investigación que avanza y podría tener mayores derivaciones.



El matadero ilegal funcionaba en una propiedad endilgada a Carlos M. Allí había todos los elementos usados para la faena que realizaban lejos de la vista de las autoridades, sin autorización, sin control bromatológico y mucho menos con avales que demostraran la propiedad de los animales.



A decir de fuentes cercanas a la investigación, la banda de cuatreros tenía armado todo un mecanismo "aceitado".



Carlos M. tenía dos carnicerías, pero a la vez proveía de la carne a otros comercios de La Cruz y la región. Para esto contaban con el vehículo de transporte.



El jueves, la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica (UESRE), bajo estrictas directivas de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Paso de los Libres, a cargo de Daniela Di Tomaso (en reemplazo del fiscal Facundo Sotelo), ingresaron a campos relacionados a Carlos M. y a Manuel G., socio del primero y actualmente prófugo.



El camión Foton Aumark fue encontrado después de que, al parecer, trataron de esconderlo en procura de evitar el secuestro.